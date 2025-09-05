5 टीमें और 2 देशों के कप्तान... एशिया कप में गजब संयोग, भारतीय और पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथों पांच टीमों की कमान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में महज 4 दिन बाकी है. मेगा इवेंट का मंच पूरी तरह तैयार हो चुका है. सभी टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी कमर कस ली है. लेकिन इससे पहले टूर्नामेंट में गजब का ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें से 5 टीमों के कप्तान 2 देशों के ही होंगे, जो भारतीय या पाकिस्तानी मूल के प्लेयर्स हैं. एशिया कप 2025 में भले 8 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं लेकिन कप्तान 5 देशों के ही हैं.

देखने को मिला गजब संयोग

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, लेकिन एक और भारतीय मूल का खिलाड़ी है जो किसी और टीम को लीड करता दिखेगा. ये जतिंदर सिंह हैं जो पंजाब के लुधियाना में जन्मे लेकिन ओमान के लिए खेलते हैं. वह एशिया कप में ओमान की टीम के कप्तान होंगे. इसके अलावा पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा हैं लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानि यूएई की टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम हैं जो पाकिस्तान के खानेवाल जिले के मियां चन्नूं में जन्मे.

Add Zee News as a Preferred Source

हॉन्ग-कॉन्ग के कप्तान भी पाकिस्तानी

मुहम्मद वसीम लंबे समय से यूएई में रह रहे हैं और उनके पास यहां की नागरिकता भी है. वह यूएई के कप्तान हैं. इसी तरह हॉन्ग कॉन्ग की टीम के कप्तान यासिम मुर्तजा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में जन्में और एशिया कप में हॉन्ग-कॉन्ग की कप्तानी करते नजर आएंगे.

ये भी पढे़ं.. 'पीठ में छुरा घोंपने वाले..' धोनी-कोहली पर गंभीर आरोप, योगराज का चौंकाने वाला बयान, सचिन को बताया युवराज का सच्चा दोस्त

3 देशों के कप्तान स्वदेशी

3 देशों के कप्तान एशिया कप में ऐसे हैं जिनका जन्म उसी देश में हुआ है. इस लिस्ट में श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास हैं. ये अपने-अपने देश की कप्तानी करते नजर आएंगे. एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हो जाएगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी.