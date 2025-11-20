Advertisement
trendingNow13011580
Hindi Newsक्रिकेट

100वें टेस्ट में दोहरा शतक... इन 2 बल्लेबाजों के आगे फीके मुशफिकुर रहीम, कौन है टॉप स्कोरर?

Double Hundred in 100th Test: आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट में अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से मुशफिकुर रहीम सुर्खियों में हैं. उन्होंने 100वें टेस्ट में शतक ठोक खास क्लब में एंट्री मारी है. लेकिन हम जिन दो विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने 100वें टेस्ट में वो कारनामा किया जिसके सामने मुशफिकुर का रिकॉर्ड भी फीका है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BAN vs IRE
BAN vs IRE

Double Hundred in 100th Test: आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट में अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से मुशफिकुर रहीम सुर्खियों में हैं. मुशफिकुर रहीम 100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले 11वें बल्लेबाज साबित हुए. साथ ही वह बांग्लादेश की तरफ से ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज साबित हुए हैं. लेकिन हम जिन दो विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने 100वें टेस्ट में वो कारनामा किया जिसके सामने मुशफिकुर का रिकॉर्ड भी फीका है.

मुशफिकुर ने बनाए 106 रन

पहले दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश ने 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन बना लिए थे. मुशफिकुर रहीम 99 रन पर नाबाद थे. दूसरे दिन मैदान में उतरते ही उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली. मुशफिकुर ने 214 गेंद में 5 चौकों की मदद से 106 रन की पारी खेली. 100वें टेस्ट में सेंचुरी ठोकने का कारनामा 11 बल्लेबाज कर चुके हैं. लेकिन महज 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जमाकर तहलका मचा दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन 100वें टेस्ट में ठोक चुका शतक?

मुशफिकुर रहीम से पहले 10 बल्लेबाज 100वें टेस्ट में शतक ठोकने का कारनामा कर चुके थे. इस लिस्ट में पहला नाम कॉलिन काउड्रे का था जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से 1968 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, वेस्टइंडीज के गार्डन ग्रीनिज, इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट, पाकिस्तान के इंजमाम-उल हक, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वॉर्नर शामिल हैं.

ये भी पढे़ं.. Ashes का 'सिक्सर किंग'... ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर भी इस ऑलराउंडर के सामने फीके, छक्कों से भरा खौफ

कौन है टॉप स्कोरर?

अब सवाल है कि इन 10 बल्लेबाजों में कौन से ऐसे दो विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट में डबल सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया है. इनके नाम जो रूट और डेविड वॉर्नर हैं. रूट ने साल 2021 में भारत के खिलाफ 218 रन की पारी खेली थी जबकि 2022 में डेविड वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन ठोक डाले थे. वॉर्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले चुके हैं जबकि जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने की रेस में लगे हुए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mushfiqur Rahim

Trending news

मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, सड़कों पर उतरे युवा; कई इलाकों में लगा कर्फ्यू
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, सड़कों पर उतरे युवा; कई इलाकों में लगा कर्फ्यू
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन