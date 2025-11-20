100वें टेस्ट में दोहरा शतक... इन 2 बल्लेबाजों के आगे फीके मुशफिकुर रहीम, कौन है टॉप स्कोरर?

Double Hundred in 100th Test: आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट में अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से मुशफिकुर रहीम सुर्खियों में हैं. उन्होंने 100वें टेस्ट में शतक ठोक खास क्लब में एंट्री मारी है. लेकिन हम जिन दो विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने 100वें टेस्ट में वो कारनामा किया जिसके सामने मुशफिकुर का रिकॉर्ड भी फीका है.
Double Hundred in 100th Test: आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट में अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से मुशफिकुर रहीम सुर्खियों में हैं. मुशफिकुर रहीम 100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले 11वें बल्लेबाज साबित हुए. साथ ही वह बांग्लादेश की तरफ से ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज साबित हुए हैं. लेकिन हम जिन दो विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने 100वें टेस्ट में वो कारनामा किया जिसके सामने मुशफिकुर का रिकॉर्ड भी फीका है.
मुशफिकुर ने बनाए 106 रन
पहले दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश ने 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन बना लिए थे. मुशफिकुर रहीम 99 रन पर नाबाद थे. दूसरे दिन मैदान में उतरते ही उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली. मुशफिकुर ने 214 गेंद में 5 चौकों की मदद से 106 रन की पारी खेली. 100वें टेस्ट में सेंचुरी ठोकने का कारनामा 11 बल्लेबाज कर चुके हैं. लेकिन महज 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जमाकर तहलका मचा दिया था.
कौन-कौन 100वें टेस्ट में ठोक चुका शतक?
मुशफिकुर रहीम से पहले 10 बल्लेबाज 100वें टेस्ट में शतक ठोकने का कारनामा कर चुके थे. इस लिस्ट में पहला नाम कॉलिन काउड्रे का था जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से 1968 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, वेस्टइंडीज के गार्डन ग्रीनिज, इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट, पाकिस्तान के इंजमाम-उल हक, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वॉर्नर शामिल हैं.
कौन है टॉप स्कोरर?
अब सवाल है कि इन 10 बल्लेबाजों में कौन से ऐसे दो विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट में डबल सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया है. इनके नाम जो रूट और डेविड वॉर्नर हैं. रूट ने साल 2021 में भारत के खिलाफ 218 रन की पारी खेली थी जबकि 2022 में डेविड वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन ठोक डाले थे. वॉर्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले चुके हैं जबकि जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने की रेस में लगे हुए हैं.