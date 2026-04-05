2 मैच 2 हार... 3 टीमों की किस्मत खराब, IPL इतिहास में इस टीम ने पहली बार बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Indian Premier League 2026: आईपीएल 2026 में अब तक 9 मैच हो चुके हैं. इस दौरान कुछ टीमें अजेय रही हैं तो कुछ का अभी तक खाता नहीं खुला है. दो फ्रेंचाइजियों ने तो एक मैच में जीत हासिल की है और दूसरी में हार को झेला है. राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं. दूसरी ओर, चेन्नई सुपरकिंग्स, गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइटराइडर्स का अब तक खाता नहीं खुला है. संयोग से तीनों ने कम से कम एक बार खिताब जरूर जीता है.

सबसे पहले बात चेन्नई सुपरकिंग्स की करते हैं. 5 बार की चैंपियन टीम का अभी तक खाता नहीं खुला है. उसे पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में चेन्नई की टीम 127 रनों पर ही ढेर हो गई थी. उसके बाद पंजाब किंग्स से होमग्राउंड पर मुकाबला हुआ. इसमें टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन तो बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने लुटिया डुबो दी. पंजाब ने 18.4 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस तरह चेन्नई की टीम शुरुआती दोनों मैचों में हार गई. 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चेन्नई ने सीजन के शुरुआती दोनों मैच गंवाए हैं.

KKR के साथ 2012 के बाद हुआ ऐसा

अब कोलकाता नाइटराइडर्स के बारे में आपको बताते हैं. तीन बार की चैंपियन कोलकाता के लिए भी शुरुआत शर्मनाक रही है. अनुभवी अजिंक्य रहाणे कप्तानी में कोई जादू नहीं दिखा पा रहे हैं. टीम को पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने रौंद दिया. कोलकाता ने 220 रन तो बनाए, लेकिन मुंबई ने 19.1 ओवर में ही इसे हासिल कर लिया. इसके बाद होमग्राउंड पर उसके खिलाफ सनराइजर्स ने 226 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया. टीम इसके जवाब में 161 रन ही बना पाई. उसे 65 रनों से करारी हार मिली. कोलकाता की टीम 2012 के बाद पहली बार किसी सीजन के शुरुआती दोनों मैचों में हारी है.

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गुजरात के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

अब टूर्नामेंट के इतिहास की नई टीमें में से एक गुजरात टाइटंस की बात करते हैं. 2022 में अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनने वाली गुजरात की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है. उसने पहली बार शुभमन गिल के बिना कोई मैच खेला. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कप्तान गिल नहीं खेले और टीम को आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले उसे पंजाब किंग्स ने पहले मैच में परास्त किया था. गुजरात अपने आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी सीजन के शुरुआती दो मैचों में हारा है. इस शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में उसका भी नाम अब दर्ज हो चुका है.