Asia Cup 2025 से हुए बाहर, उन्हीं 2 ने बचाई टीम की लाज, जिम्बाब्वे के उलटफेर से बाल-बाल बची श्रीलंका

SL vs ZIM: एशिया कप 2025 से पहले सभी टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं. हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया. टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में टक्कर दे रही है. पहले वनडे में श्रीलंका के उन दो खिलाड़ियों ने टीम की लाज बचाई जो एशिया कप स्क्वाड से बाहर हैं. जिम्बाब्वे से 7 रन से जीत के लिए श्रीलंका की टीम का काफी पापड़ बेलने पड़े हैं.

जिम्बाब्वे ने जीता था टॉस

जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका को पथुम निसांका ने 76 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी. दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते नजर आए. निसान मधुशंका (0), कुसल मेंडिस (38), कप्तान असलंका (6) और सदीरा समरविक्रमा (35) सस्ते में चलते बने. इसके बाद उस खिलाड़ी ने खूंटा गाड़ा जो एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है.

चमके ये दो ऑलराउंडर

छठे और 7वें नंबर की जोड़ी के रूप में उतरे कामिंदु मेंडिस और जनिथ लियानागे ने टीम की लाज बचाई. दोनों ने श्रीलंका की तरफ से अर्धशतकीय पारियां खेली. लियानागे ने 70 रन ठोके जबकि मेंडिस ने 57 की पारी खेलकर टीम को 298 तक पहुंचा दिया. जवाब में जिम्बाब्वे ने भी धमाकेदार आगाज कर मैच में जान डाल दी. लेकिन एशिया कप से बाहर हुए गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने बॉलिंग में अपना धमाका किया.

मधुशंका ने झटके 4 विकेट

जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करन ने 70, सीन विलियम्स ने 57 जबकि तूफानी बल्लेबाज सिकंदर रजा की 92 रन की पारी ने श्रीलंका की सांसें अटका दी थीं. लेकिन श्रीलंका के असिथा फर्नाडो और दिलशान मधुशंका ने मैच में जान डाली. जिम्बाब्वे को अंत में 19 गेंद में 26 रन की दरकार थी, लेकिन टीम इस स्कोर को हासिल करने में नाकाम रही. मधुशंका ने 4 जबकि फर्नाडो ने 3 विकेट अपने नाम किए.