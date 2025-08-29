Asia Cup 2025 से हुए बाहर, उन्हीं 2 ने बचाई टीम की लाज, जिम्बाब्वे के उलटफेर से बाल-बाल बची श्रीलंका
Advertisement
trendingNow12901820
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025 से हुए बाहर, उन्हीं 2 ने बचाई टीम की लाज, जिम्बाब्वे के उलटफेर से बाल-बाल बची श्रीलंका

SL vs ZIM: एशिया कप 2025 से पहले सभी टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं. हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया. टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में टक्कर दे रही है. पहले वनडे में श्रीलंका के उन दो खिलाड़ियों ने टीम की लाज बचाई जो एशिया कप से बाहर हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SL vs ZIM
SL vs ZIM

SL vs ZIM: एशिया कप 2025 से पहले सभी टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं. हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया. टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में टक्कर दे रही है. पहले वनडे में श्रीलंका के उन दो खिलाड़ियों ने टीम की लाज बचाई जो एशिया कप स्क्वाड से बाहर हैं. जिम्बाब्वे से 7 रन से जीत के लिए श्रीलंका की टीम का काफी पापड़ बेलने पड़े हैं. 

जिम्बाब्वे ने जीता था टॉस

जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका को पथुम निसांका ने 76 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी. दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते नजर आए. निसान मधुशंका (0), कुसल मेंडिस (38), कप्तान असलंका (6) और सदीरा समरविक्रमा (35) सस्ते में चलते बने. इसके बाद उस खिलाड़ी ने खूंटा गाड़ा जो एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चमके ये दो ऑलराउंडर

छठे और 7वें नंबर की जोड़ी के रूप में उतरे कामिंदु मेंडिस और जनिथ लियानागे ने टीम की लाज बचाई. दोनों ने श्रीलंका की तरफ से अर्धशतकीय पारियां खेली. लियानागे ने 70 रन ठोके जबकि मेंडिस ने 57 की पारी खेलकर टीम को 298 तक पहुंचा दिया. जवाब में जिम्बाब्वे ने भी धमाकेदार आगाज कर मैच में जान डाल दी. लेकिन एशिया कप से बाहर हुए गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने बॉलिंग में अपना धमाका किया. 

ये भी पढे़ं.. असंभव रिकॉर्ड: W, W, W, W, W, W, W... RUN OUT का गजब टोटका, रन दौड़ने से कांप रहे थे बल्लेबाज

मधुशंका ने झटके 4 विकेट 

जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करन ने 70, सीन विलियम्स ने 57 जबकि तूफानी बल्लेबाज सिकंदर रजा की 92 रन की पारी ने श्रीलंका की सांसें अटका दी थीं. लेकिन श्रीलंका के असिथा फर्नाडो और दिलशान मधुशंका ने मैच में जान डाली. जिम्बाब्वे को अंत में 19 गेंद में 26 रन की दरकार थी, लेकिन टीम इस स्कोर को हासिल करने में नाकाम रही. मधुशंका ने 4 जबकि फर्नाडो ने 3 विकेट अपने नाम किए. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

SL vs Zim

Trending news

'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
;