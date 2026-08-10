2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज फुस्स... अफगानिस्तान ने बजा दिया डंका, 2027 वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट

2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में फेल हो गई. एक दौर था जब इस टीम की तूती बोलती थी, लेकिन अब लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. वहीं, कभी अंडरडॉग कही जाने वाली अफगानिस्तान डंका पीटती नजर आ रही है. अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई और वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालीफिकेशन पक्का कर लिया है.