2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज फुस्स... अफगानिस्तान ने बजा दिया डंका, 2027 वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट

2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में फेल हो गई. एक दौर था जब इस टीम की तूती बोलती थी, लेकिन अब लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. वहीं, कभी अंडरडॉग कही जाने वाली अफगानिस्तान डंका पीटती नजर आ रही है. अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई और वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालीफिकेशन पक्का कर लिया है.
10 अगस्त को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में राशिद खान ने दमदार हरफनमौला प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले तीन विकेट झटके और फिर नाबाद 37 रन ठोक टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अफगानिस्तान ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. ये तीसरा वनडे मैच था जहां अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में 207 रनों हासिल कर 3 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया.
अफगानिस्तान की टीम ने 2015 में ODI वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था. आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से 77 गेंदों में 71 रन की पारी खेली. वहीं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सेदिकुल्लाह अटल ने भी 25 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया. बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए राशिद को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड मिला.
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राशिद खान लगातार दूसरे मुकाबले में जीत के नायक साबित हुए हैं. उन्होंने पिछले मैच में 6 विकेट अपने नाम किए थे. पहला वनडे मैच रद्द हो गया, जिसके चलते आयरलैंड के पास सीरीज बराबर करने का मौका है. आयरलैंड की उम्मीदें वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए लगभग खत्म हो चुकी हैं. अब टीम का क्वालीफायर खेलना तय है. सीधे क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए, आयरलैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ 5-0 से सीरीज जीतनी थी.