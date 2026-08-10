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2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज फुस्स... अफगानिस्तान ने बजा दिया डंका, 2027 वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट

क्रिकेट जगत में एक दौर था जब वेस्टइंडीज टीम की तूती बोलती थी. ये वो टीम है जिसपर 2 बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन का टैग लगा है. लेकिन आज ये टीम अंडरडॉग बन चुकी है. वेस्टइंडीज लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं हुई. वहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने टिकट काट लिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:39 PM IST
2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज फुस्स... अफगानिस्तान ने बजा दिया डंका, 2027 वर्ल्ड कप के लिए काटा टिकट

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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