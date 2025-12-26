1 दिन में गिरे 20 विकेट... इंग्लैंड के दिग्गजों का फूटा गुस्सा, MCG पर निकाली भड़ास

Advertisement
AUS vs ENG Ashes Test: एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सनसनीखेज शुरुआत हुई. मैच के पहले दिन ही शुक्रवार (26 दिसंबर) को 20 विकेट गिर गए. दोनों टीमें मैच में अपनी-अपनी पहली पारी में ऑलआउट हो गई. बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन के मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा.

AUS vs ENG Ashes Test: एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सनसनीखेज शुरुआत हुई. मैच के पहले दिन ही शुक्रवार (26 दिसंबर) को 20 विकेट गिर गए. दोनों टीमें मैच में अपनी-अपनी पहली पारी में ऑलआउट हो गई. बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन के मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा. इसके बाद इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ियों ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच की आलोचना की. सिर्फ 76.1 ओवर में 20 विकेट गिरने के बाद पिच सवालों के घेरे में है.

पहले दिन रहा गेंदबाजों का बोलबाला

पहले बैटिंग करने के लिए बुलाए जाने पर ऑस्ट्रेलिया 45.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गया. इसमें जोश टंग ने पांच विकेट लिए. जवाब में मेजबान टीम ने इंग्लैंड को 29.5 ओवर में 110 रन पर आउट करके पहली पारी में 42 रन की बढ़त हासिल कर ली. पहले दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने इस बढ़त को 46 रन तक बढ़ा लिया.

ये भी पढ़ें: ​RCB का मिशन ट्रॉफी डिफेंड... IPL 2026 में 'ट्रंप कार्ड' बनेगा कप्तान का दोस्त, कोच ने तारीफ में पढ़े कसीदे

ब्रॉड ने की आलोचना

इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि गेंदबाज बेहतर पिचों पर भी असरदार हो सकते हैं. 2023 में रिटायर होने वाले ब्रॉड ने बताया कि अच्छे टेस्ट विकेट पेस और बाउंस देते हैं, लेकिन पूरे दिन बहुत ज्यादा या अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं. ब्रॉड ने SEN रेडियो पर कमेंट्री करते हुए कहा, ''अगर मैं सच कहूं तो पिच बहुत ज्यादा हिल रही है. टेस्ट मैच के बॉलर्स को खतरनाक दिखने के लिए इतने मूवमेंट की जरूरत नहीं होती. आम तौर पर अच्छे टेस्ट मैच की पिचें बाउंस करती हैं, लेकिन वे हर जगह हिलती-डुलती नहीं हैं.''

ये भी पढ़ें: शतक पर शतक... BCCI का दरवाजा पीट रहा RCB का धाकड़ बल्लेबाज, विजय हजारे ट्रॉफी में काटा गदर

यह एक गलत मुकाबला था: एलेस्टर कुक

जो रूट के साथ इंग्लैंड के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले एलेस्टर कुक ने कहा कि बॉलर्स को विकेट लेने के लिए अपनी पीठ नहीं झुकानी पड़ी और उन्हें लगा कि बैट और बॉल के बीच मुकाबला गलत था. हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच भी बराबर हो जाएगी, लेकिन कुक ने माना कि ऐसा होने की उम्मीद कम लग रही थी. कुक ने कहा, ''बॉलर्स को अपने विकेट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. यह एक गलत मुकाबला था. मुझे नहीं पता कि आप इसे बॉल को कैसे मारते हैं. अगर कल यह बराबर हो जाता है तो ठीक है, यह तीन या चार दिनों में बराबर का मुकाबला है. मुझे नहीं लगता कि यह खास तौर पर बराबर है.''

