Advertisement
trendingNow12974013
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: विराट नहीं... सिडनी की सुनामी है भारत का ये बल्लेबाज, ठोक चुका 333 रन

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल एंड कंपनी को हार मिल चुकी है. लेकिन सीरीज में लाज बचाने का अब भी गोल्डन चांस है. अगला मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया का एक बल्लेबाज सुनामी बना हुआ है, जिसके खौफ में कंगारू टीम आज भी होगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit sharma and Virat Kohli
Rohit sharma and Virat Kohli

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल एंड कंपनी को हार मिल चुकी है. लेकिन सीरीज में लाज बचाने का अब भी गोल्डन चांस है. अगला मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया का एक बल्लेबाज सुनामी बना हुआ है, जिसके खौफ में कंगारू टीम आज भी होगी. साल 2008 से लेकर 2019 तक इस भारतीय बल्लेबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही कंगारू टीम को बुरी तरह धोया है.

विराट के खराब आंकड़े

विराट कोहली एडिलेड के किंग हैं. भले ही इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में कोहली का खाता नहीं खुला लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि एडिलेड में उन्होंने क्या किया है. लेकिन एक डक उस वक्त आया जब कोहली को रनों की जरूरत थी. वहीं, दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने फैंस के दिलों को ठंडक पहुंचा दी. उन्होंने एडिलेड में 73 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि वह अपने शतक से चूक गए. सिडनी में कोहली के आंकड़ों की बात करें तो उनका औसत 25 से भी कम रहा है और उन्होंने 7 वनडे मैच में महज 146 रन ही बनाए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिडनी की सुनामी हैं हिटमैन 

सिडनी में रोहित शर्मा एक ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया की धुलाई करते दिखे हैं. साल 2008 से लेकर 2019 तक रोहित शर्मा ने सिडनी में कुल 5 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया. रोहित के बल्ले से 333 रन इस मैदान पर निकले हैं. उनका औसत 66.60 का रहा है. रोहित के बल्ले से इस मैदान पर एक शतक और दो फिफ्टी देखने को मिली हैं. 

ये भी पढे़ं.. पहले डबल डक और अब सिडनी का खौफ... विराट कोहली के सामने नया चैलेंज, डरा देंगे ये आंकड़े

नर्वस नाइंटीज हो चुके हिटमैन

रोहित शर्मा ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सेंचुरी ठोकी थी. इस दौरान रोहित के बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के देखने को मिले थे. 25 अक्टूबर को रोहित शर्मा फिर एक्शन में दिखाई दे सकते हैं. साल 2016 में रोहित शर्मा सिडनी के मैदान पर नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए थे. रोहित ने 99 रन पर अपना विकेट खोया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हिटमैन के बल्ले से सिडनी में क्या खास देखने को मिलता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत