2012 से 2019 तक... विराट की एडिलेड ओवल में चलती है बादशाहत, क्या फिर मचाएंगे कोहराम?

IND vs AUS: भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. विराट कोहली और रोहित शर्मा फ्लॉप नजर आए. अब फैंस दूसरे मुकाबले में दोनों दिग्गजों से उम्मीद लगाए बैठे हैं. अगला मुकाबला एडिलेड ओवल में 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जहां विराट के आंकड़े आसमान छू रहे हैं. पर्थ में विराट कोहली का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन एडिलेड में विराट के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया को अलर्ट दे रहे हैं.

224 दिन बाद वापसी

विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का असर उनके करियर पर देखने को मिला है. सवाल है कि सिर्फ एक फॉर्मेट से कोहली और रोहित 2027 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जगह बना पाएंगे या नहीं? ऐसे में दोनों दिग्गजों के लिए इस सीरीज में बड़े स्कोर करना बेहद जरूरी हो चुका है. दोनों की वापसी 224 दिन बाद टीम इंडिया में हुई, जिसमें कोहली डक आउट हुए जबकि रोहित 8 के स्कोर पर आउट हो गए.

कैसे हैं विराट के आंकड़े?

एडिलेड ओवल में विराट कोहली का बल्ला खूब हल्ला बोलता है. साल 2012 से लेकर 2019 तक कोहली की ए़डिलेड में बादशाहत देखने को मिली. तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कोहली ने इस मैदान में कुल 5 शतकीय पारियां खेली हैं. इसमें से एक शतक पाकिस्तान के खिलाफ ठोका जबकि 4 शतकीय पारियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं. अब अगले मुकाबले में देखना होगा कि कोहली कैसी पारी खेलते हैं.

वनडे में कैसा है रिकॉर्ड?

विराट कोहली के इस मैदान पर वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने कुल 4 वनडे मैच एडिलेड में खेले हैं जिसमें से दो बार फ्लॉप रहे जबकि दो शतकीय पारियां भी खेलीं. साल 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 107 गेंद में 126 रन की पारी खेली थी जबकि साल 2019 में विराट के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 गेंद में 104 रन ठोके थे. अब कमबैक के बाद सवाल है कि विराट कैसा प्रदर्शन करते हैं.