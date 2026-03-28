IPL 2026 के आगाज से ठीक पहले CSK को तगड़ा झटका! MS Dhoni को लेकर आई ये 'बुरी खबर'

MS Dhoni Injury Update: 28 मार्च यानी आज से आईपीएल 2026 का आगाज होने वाला है. पहला मुकाबला RCB vs SRH के बीच है. शाम 7 बजकर 30 मिनट पर मैच शुरू होगा. इस मैच के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कैंप से एक ऐसी खबर आई, जिसने करोड़ों फैंस को मायूस कर दिया है. ये खबर दिग्गज एमएस धोनी की चोट को लेकर है.

चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि एमएस धोनी 'काफ स्ट्रेन' (Calf Strain) यानी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे हैं और वो 19वें सीजन के पहले 2 हफ्तों तक नहीं खेलेंगे.

28 मार्च को आई इस खबर पर CSK के फैन यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई धोनी को खेलते देखना चाहता है. उनकी एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं. उनका चोटिल होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि धोनी जैसे दिग्गज की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता.

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28 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार, धोनी इस समय रिहैबिलिटेशन (Rehabilitation) से गुजर रहे हैं. इस चोट की गंभीरता को देखते हुए वह TATA IPL 2026 के शुरुआती दो हफ्तों से बाहर रह सकते हैं.

इस खबर से साफ हो गया है कि 19वें सीजन के शुरुआती मैचों में फैंस को विकेट के पीछे 'माही' की जादुई कीपिंग और बल्ले से फिनिशिंग टच देखने को नहीं मिलेगा. धोनी 44 साल के हो चुके हैं. इस उम्र में मांसपेशियों की चोट से उबरना आसान नहीं होता, मेडिकल टीम उन्हें जल्द फिट करने की कोशिश में जुटी है. अब देखना होगा कि धोनी बीच सीजन किस मुकाबले के साथ मैदान पर वापसी करेंगे.

धोनी का चोटिल होना चेन्नई के लिए बड़ा झटका क्यों?

आईपीएल 2026 का सीजन दिग्गज एमएस धोनी के करियर का फेयरवेल सीजन माना जा रहा है. बढ़ती उम्र और फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते धोनी शायद अगला सीजन ना खेलें. इसलिए फैंस इस बार उन्हें हर एक मैच में देखना चाहते थे, लेकिन अब वो कई मैचों से बाहर रहेंगे.

धोनी इस लीग के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) खिताब जिताया है. 2008 में डेब्यू के बाद से उन्होंने 278 मैचों में 5439 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि उनकी कप्तानी में सीएसके 10 से ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है. धोनी एक बेहतरीन फिनिशर और विकेटकीपर हैं. इसलिए प्लेइंग 11 में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी कमी साफ तौर पर खलेगी.

CSK Full Squad- एमएस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अकील होसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फोक्स

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