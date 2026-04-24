ODI वर्ल्ड कप 2027 में ऐसी होगी भारत की Playing XI! इन 3 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता

2027 ODI World Cup: साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव की जरूरत होगी. भारत को एक ऐसे मजबूत बैटिंग लाइनअप की जरूरत है, जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की तेज और उछाल भरी पिचों पर खेल सके और इसके लिए उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव की दरकार होगी. आइए एक नजर डालते हैं कि ICC वर्ल्ड कप 2027 के दौरान भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है.

भारत का टॉप ऑर्डर

ICC वर्ल्ड कप 2027 में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले विराट कोहली के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगे, और वे अपने शानदार करियर का अंत जोरदार तरीके से करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

भारत का मिडिल ऑर्डर

श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को वह गहराई देंगे, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, खासकर इसलिए, क्योंकि भारत ने अतीत में बीच के ओवरों में काफी विकेट गंवाए हैं. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को रवींद्र जडेजा पर तरजीह दी जा सकती है. अक्षर पटेल बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी में भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे. हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी भी करेंगे.

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स्पिन गेंदबाजी यूनिट

ICC वर्ल्ड कप 2027 में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

तेज गेंदबाजी यूनिट

भारत को अपनी तेज गेंदबाजी यूनिट में अनुभवी तेज गेंदबाजों को चुनना चाहिए, जो साउथ अफ्रीका के हालात का फायदा उठा सकें. इस टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. मोहम्मद सिराज को ODI टीम में वापस बुलाया जाना चाहिए. भारत को अपनी टीम में 3 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों को शामिल करना चाहिए. इसलिए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के अलावा, भारतीय टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा को भी चुन सकती है. हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.

ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारत की संभावित Playing XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

इन 3 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता

भारत की 15 सदस्यीय टीम में और भी खिलाड़ियों होंगे, जैसे यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इन खिलाड़ियों का प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है. पूरे वर्ल्ड कप के दौरान ये प्लेयर्स बेंच गर्म करते नजर आ सकते हैं. कॉम्पटीशन के चलते खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलना मुश्किल है.