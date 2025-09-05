भारत-ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं... ये टीम बनेगी 2027 वर्ल्ड कप की चैंपियन, दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के विजेता को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. इस दिग्गज ने अपनी टीम इंग्लैंड या फिर भारत-ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं, बल्कि एक अन्य टीम को इसका विजेता बताया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:42 PM IST
2027 World Cup Winner Prediction: इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के विजेता को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. इस दिग्गज ने अपनी टीम इंग्लैंड या फिर भारत-ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं, बल्कि एक अन्य टीम को इसका विजेता बताया है. दरअसल, इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान का मानना है कि साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाली है. बता दें कि साउथ अफ्रीका अब तक एक बार भी किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नहीं पहुंची सकी है.

दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए उनका समर्थन किया है. लॉर्ड्स में प्रोटियाज के बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद, वॉन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे ऐसा लगता है... 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ही जीतेगी.' वॉन के इस पोस्ट पर फैंस कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें कि साउथ अफ्रीका 2027 वर्ल्ड कप का मेजबान है. साउथ अफ्रीका में 44 मैच खेले जाने हैं. बाकी 10 मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे.

मैथ्यू ब्रीट्जके मचा रहे तहलका

वॉन का यह पोस्ट मैथ्यू ब्रीट्जके के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शुरुआत के बाद आई. 26 साल के इस सलामी बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में दूसरे वनडे में 85 रन बनाए, जिससे वह अपने करियर की शुरुआत लगातार पांच अर्धशतकों या उससे अधिक के स्कोर के साथ करने वाले वनडे इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए. उनके इस पारी ने साउथ अफ्रीका को 93/3 से 330/8 के स्कोर तक पहुंचाया. ब्रीट्जके ने 58 रन बनाने वाले ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 147 रनों की साझेदारी की, जिससे उन्होंने मैच पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया. डेवाल्ड ब्रेविस ने भी 42 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. 

ये भी पढ़ें: 1 ओवर में 4, 4, 4, 4, 4... एशिया कप से पहले PAK बल्लेबाज ने दिखाया खतरनाक फॉर्म, 175 के स्ट्राइक रेट गेंदबाजों को धोया

अपने डेब्यू पर 150 और ऑस्ट्रेलिया में 88 रन बनाने वाले ब्रीट्जके ने सिर्फ 57 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसके बाद वह आर्चर की एक यॉर्कर गेंद पर आउट हो गए. अब तक खेले अपने 5 वनडे मैचों में उन्होंने 92.6 की औसत से 463 रन बनाए. 

शानदार खेल दिखा रही साउथ अफ्रीकी टीम

लगातार दो प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ प्रोटियाज ने न केवल सीरीज पर नियंत्रण कर लिया है, बल्कि इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली आवाजों और पूर्व कप्तान में से एक माइकल वॉन से भी काफी तारीफ बटोरी. वॉन की टिप्पणी इस टीम से उम्मीदों को और बढ़ाती है.

