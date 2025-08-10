21 साल युवा की चमकी किस्मत... विराट से लेकर डिविलियर्स ने लगा दिया कॉल, राज खुलते ही मची खलबली
21 साल युवा की चमकी किस्मत... विराट से लेकर डिविलियर्स ने लगा दिया कॉल, राज खुलते ही मची खलबली

विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से बात तो दूर एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं. लेकिन अचानक एक गांव के अनजान लड़के पर किस्मत ऐसी मेहरबान हुई ये बड़े-बड़े क्रिकेटर्स उसे फोन लगाने लग गए. लेकिन जब इसका राज खुला तो सोशल मीडिया पर खलबली ही मच गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:41 PM IST
Virat Kohli
Virat Kohli

विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से बात तो दूर एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं. लेकिन अचानक एक गांव के अनजान लड़के पर किस्मत ऐसी मेहरबान हुई ये बड़े-बड़े क्रिकेटर्स उसे फोन लगाने लग गए. लेकिन जब इसका राज खुला तो सोशल मीडिया पर खलबली ही मच गई. हालांकि, यह घटना आमतौर पर कई बार देखने को मिलती है. लेकिन इस बार जब क्रिकेटर के साथ हुई तो बवाल मच चुका है.

क्या था मामला?

21 साल का मनीष छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव के रहने वाला है. इस युवक विराट कोहली और ए बी डिविलियर्स जैसे बड़े-बडे़ खिलाड़ियों के फोन आने लगे. युवक ने इसे फेक कॉल समझकर इग्नोर किया, लेकिन बाद में पता चला कि विराट और डिविलियर्स ने सच में कॉल किए थे. यह सुनते ही सभी को हैरानी हुई, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा इत्तेफाक छिपा हुआ है कि मानों युवक की किस्मत उसपर मेहरबान थी.

सिम कार्ड का हुआ हेर-फेर

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग थानाक्षेत्र स्थित माडागांव में रहने वाले एक युवक ने एक नया सिम खरीदा. उसे वही नंबर अलॉट हुआ जो पहले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का था. इसके बाद बताया गया कि कई क्रिकेटर्स के फोन आने लगे, जिसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ गया. लेकिन जब इस बात की पुष्टि रजत पाटीदार से की गई तो उन्होंने इसका सच सभी के सामने रख दिया.

ये भी पढे़ं... AUS vs SA: घर में ढेर अफ्रीका के शेर... टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, रिकेल्टन की पारी पर फिरा पानी

क्या बोले पाटीदार?

दैनिक भास्कर से रजत पाटीदार ने इस नंबर के बारे में बताया, 'हां, मेरा नंबर किसी और को अलॉट हुआ. इसे मैंने तुरंत बंद करवा दिया था. जिसके बाद यह मुझे वापस मिल गया. उस यूजर के पास क्रिकेटर्स के फोन वाली बात गलत है.' लेकिन दूसरी तरफ से जानकारी मिली की क्रिकेटर्स के कई फोन 15 दिन तक आते रहे. इसके बाद रजत पाटीदार का भी एक कॉल था, जिसे भी युवक ने प्रैंक कॉल समझा और कहा 'मैं धोनी बात कर रहा हूं.' लेकिन दूसरी तरफ से रजत ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुलिस से शिकायत कर दी है. कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच हुई. 

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

;