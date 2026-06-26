महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 4 में से तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की. इस बीच भारत की महज 21 साल की गेंदबाज श्री चरणी ने सभी का ध्यान खींचा है, जिन्होंने 4 मैच में ही विकेटों की झड़ी लगाकर इतिहास रच दिया. बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट हासिल किए और महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं.
टीम इंडिया ने अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं. इस मैच में श्री चरणी ने 6 साल पुराना पूनम यादव का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. पूनम यादव ने साल 2020 के टी20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट चटकाए थे, जबकि श्री चरणी के इस टूर्नामेंट में अब 12* विकेट हो चुके हैं.
भारत का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब श्री चरणी की नजरें वर्ल्ड रिकॉर्ड पर टिकी हैं. एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की अमेलिया केर के नाम है. अमेलिया ने पिछले एडिशन में 15 विकेट लेकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया था. श्री चरणी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से अब सिर्फ 4 विकेट दूर हैं. भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और चरणी इसी मैच में इतिहास रचना चाहेंगी.
भारतीय टीम 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में खेलने उतरेगी. इस मैच में श्री चरणी टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 4 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी आसमान छू रहा है, ऐसे में टीम सेमीफाइनल में लगभग पहुंच चुकी है. वहीं, टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम रोड़ा बन सकती है, ऐसे में हर हाल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी.
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|विकेट
|खिलाड़ी (देश और साल)
|15
|अमेलिया केर (न्यूजीलैंड, 2024)
|13
|आन्या श्रबसोल (इंग्लैंड, 2014)
|13
|मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया, 2020)
|12
|नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका, 2024)
|12*
|श्री चरणी (भारत, 2026)