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21 साल उम्र और वर्ल्ड कप में बनी रिकॉर्डधारी... 4 मैच में लगाया विकेटों का अंबार, अब वर्ल्ड में बनेगी नंबर-1?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 4 में से तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की. इस बीच भारत की महज 21 साल की गेंदबाज श्री चरणी ने सभी का ध्यान खींचा है, जिन्होंने 4 मैच में ही विकेटों की झड़ी लगाकर इतिहास रच दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:26 PM IST
21 साल उम्र और वर्ल्ड कप में बनी रिकॉर्डधारी... 4 मैच में लगाया विकेटों का अंबार, अब वर्ल्ड में बनेगी नंबर-1?
Image Credit: Team India (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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