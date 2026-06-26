भारतीय टीम 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में खेलने उतरेगी. इस मैच में श्री चरणी टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 4 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी आसमान छू रहा है, ऐसे में टीम सेमीफाइनल में लगभग पहुंच चुकी है. वहीं, टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम रोड़ा बन सकती है, ऐसे में हर हाल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी.