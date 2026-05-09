IPL में गेंदबाज मांगते रहे विकेट की भीख... 20 ओवर में बन गया 'दोहरा शतक', 210 नाबाद का असंभव रिकॉर्ड अमर!

Unbreakable IPL Record: आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड्स का अंबार लगा हुआ है. क्रिस गेल के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जिनपर ग्रहण देखने को मिला. लेकिन आईपीएल में एक ऐसे 'दोहरे शतक' का रिकॉर्ड है, जो मानों बनते ही अमर हो गया. पूरे 20 ओवर में गेंदबाज विकेट की भीख मांगते रहे और एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ. पूरे मैच में नंबर-3 का बल्लेबाज पैड्स पहनकर बैठा रहा और विकेट ही नहीं गिरा. 2 साल पहले बने इस रिकॉर्ड के आस-पास भी इस सीजन कोई नजर नहीं आया है.

किन टीमों के बीच था मुकाबला?

जिस मुकाबले में 'दोहरे शतक' का ये अटूट रिकॉर्ड बना वो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 2022 आईपीएल सीजन में खेला गया था. हालांकि, इस दमदार स्कोर के बाद भी लखनऊ को जीत के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े. मुकाबले में लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला था और लखनऊ की टीम महज 2 रन से जीत नसीब हुई थी.

लखनऊ की टीम ने ही जीता था टॉस

केकेआर के खिलाफ मुकाबले में लखनऊ की टीम ने ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि केकेआर के गेंदबाज पूरे 20 ओवर विकेट के लिए तरस जाएंगे. हालांकि, फैंस के लिए ये मुकाबला पैसा वसूल साबित हुआ था. लेकिन केकेआर के गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर साबित हुआ.

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KKR के 6 गेंदबाज विकेट लेने में फेल

केकेआर ने इस मुकाबले में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था. लेकिन सभी गेंदबाज फेल साबित हुए और ओपनिंग जोड़ी ने 'दोहरा शतक' ठोक दिया. ओपनिंग पर केएल राहुल और क्विंटन डि कॉक थे, जिन्होंने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की और फिर गियर बदला. डि कॉक ने इस मुकाबले में 70 गेंद में 140 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें 10 छक्के और इतने ही चौके देखने को मिले थे. वहीं, केएल राहुल ने 51 गेंद में 68 रन ठोके थे. आईपीएल इतिहास में ये सबसे बड़ी नाबाद ओपनिंग पार्टनरशिप साबित हुई.