22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!

Sanju Samson: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने एशिया कप में खिताब बचाने के लिए उतरना है. टीम इंडिया 2023 में इस टूर्नामेंट को जीती थी. तब वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एशिया कप का आयोजन वनडे फॉर्मेट में हुआ था. अब अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने वाला है. उससे पहले इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जा चुका है. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टी20 में वापसी करने में सफल हुए हैं और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है.

संजू ने प्लेइंग-11 के लिए ठोका दावा

शुभमन गिल की वापसी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी की हुई है तो वह संजू सैमसन हैं. शुभमन के आने से अब संजू को या टीम से बाहर जाना होगा या फिनिशर की भूमिका निभानी होगी. संजू की टक्कर ऐसे में जितेश शर्मा से होगी. इन सब चुनौतियों को देखते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज कमर कस ली है. वह केरल क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं और वहां जमकर रन बरसा रहे हैं. संजू एशिया कप से पहले प्रचंड फॉर्म में हैं.

तूफानी बल्लेबाजी कर रहे सैमसन

संजू ने केरल क्रिकेट लीग में 4 पारियों में तूफानी अंदाज में 285 रन ठोक दिए हैं. वह किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे हैं. लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं. इसका अंदाजा आप उनकी औसत से लगा सकते हैं. सैमसन ने 71.25 की औसत से इस लीग में अब तक रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 182.69 का रहा है और वह 22 चौकों के साथ-साथ 21 छक्के लगा चुके हैं.

एक शतक लगा चुके हैं संजू

सैमसन केरल क्रिकेट लीग के मौजूदा सीजन में अब तक सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं. उनका उच्चतम स्कोर 121 रन है. वह सीजन में एक शतक लगा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं. सैमसन के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में उनका दावा काफी मजबूत है. कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए उन्हें बाहर बिठाना आसान नहीं होगा.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.