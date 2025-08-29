22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!
Advertisement
trendingNow12901041
Hindi Newsक्रिकेट

22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!

Sanju Samson: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने एशिया कप में खिताब बचाने के लिए उतरना है. टीम इंडिया 2023 में इस टूर्नामेंट को जीती थी. तब वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एशिया कप का आयोजन वनडे फॉर्मेट में हुआ था. अब अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने वाला है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!

Sanju Samson: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने एशिया कप में खिताब बचाने के लिए उतरना है. टीम इंडिया 2023 में इस टूर्नामेंट को जीती थी. तब वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एशिया कप का आयोजन वनडे फॉर्मेट में हुआ था. अब अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने वाला है. उससे पहले इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जा चुका है. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टी20 में वापसी करने में सफल हुए हैं और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है.

संजू ने प्लेइंग-11 के लिए ठोका दावा

शुभमन गिल की वापसी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी की हुई है तो वह संजू सैमसन हैं. शुभमन के आने से अब संजू को या टीम से बाहर जाना होगा या फिनिशर की भूमिका निभानी होगी. संजू की टक्कर ऐसे में जितेश शर्मा से होगी. इन सब चुनौतियों को देखते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज कमर कस ली है. वह केरल क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं और वहां जमकर रन बरसा रहे हैं. संजू एशिया कप से पहले प्रचंड फॉर्म में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तूफानी बल्लेबाजी कर रहे सैमसन

संजू ने केरल क्रिकेट लीग में 4 पारियों में तूफानी अंदाज में 285 रन ठोक दिए हैं. वह किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे हैं. लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं. इसका अंदाजा आप उनकी औसत से लगा सकते हैं. सैमसन ने 71.25 की औसत से इस लीग में अब तक रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 182.69 का रहा है और वह 22 चौकों के साथ-साथ 21 छक्के लगा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: रविचंद्रन अश्विन ने अचानक IPL से क्यों लिया संन्यास? सबके सामने कर दिया खुलासा, धोनी का लिया नाम

एक शतक लगा चुके हैं संजू

सैमसन केरल क्रिकेट लीग के मौजूदा सीजन में अब तक सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं. उनका उच्चतम स्कोर 121 रन है. वह सीजन में एक शतक लगा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं. सैमसन के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में उनका दावा काफी मजबूत है. कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए उन्हें बाहर बिठाना आसान नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: ​एशिया कप 2025 में भारत को हराना होगा बेहद मुश्किल, दुबई के मैदान पर ऐसा है रिकॉर्ड, तो फिर ट्रॉफी पक्की!

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonAsia Cup 2025

Trending news

'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;