विराट से लेकर अभिषेक तक... जिम्बाब्वे की धरती बनी भारतीय सितारों का लॉन्चपैड, 22 प्लेयर्स कर चुके T20I डेब्यू

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हर साल नए चेहरे आते हैं, कुछ छा जाते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते हैं. फिलहाल टीम इंडिया जिम्बाब्वे टूर पर पहुंच चुकी है. जिम्बाब्वे की धरती टीम इंडिया के लिए लॉन्चपैड साबित हुई है, यहां से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने करियर का आगाज किया. हम आपको पूरी लिस्ट से वाकिफ कराने जा रहे हैं, हर भारतीय खिलाड़ी जिसने टी20 करियर का आगाज जिम्बाब्वे टूर से किया.