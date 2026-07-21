विराट से लेकर अभिषेक तक... जिम्बाब्वे की धरती बनी भारतीय सितारों का लॉन्चपैड, 22 प्लेयर्स कर चुके T20I डेब्यू

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हर साल नए चेहरे आते हैं, कुछ छा जाते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते हैं. फिलहाल टीम इंडिया जिम्बाब्वे टूर पर पहुंच चुकी है. जिम्बाब्वे की धरती टीम इंडिया के लिए लॉन्चपैड साबित हुई है, यहां से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने करियर का आगाज किया. हम आपको पूरी लिस्ट से वाकिफ कराने जा रहे हैं, हर भारतीय खिलाड़ी जिसने टी20 करियर का आगाज जिम्बाब्वे टूर से किया.
इस लिस्ट में 22 भारतीय खिलाड़ी हैं, इस बार भी इस लिस्ट में कुछ नाम जुड़ सकते हैं. इस लिस्ट में प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर और अशोक शर्मा जैसे युवा शामिल हैं. वह साल 2010 था जब विराट कोहली और आर अश्विन जैसे दिग्गजों ने जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का आगाज किया. इस दौरे पर कुल चार खिलाड़ियों ने टी20 डेब्यू किया था. अश्विन-विराट के अलावा नमन ओझा और अमित मिश्रा भी शामिल थे.
साल 2015 और 2016 के दौरों में टीम इंडिया ने कई युवाओं को आजमाया. 2015 में मनीष पांडे, केदार जाधव, स्टुअर्ट बिन्नी, अक्षर पटेल, संदीप शर्मा और संजू सैमसन ने जिम्बाब्वे में ही T20I करियर की शुरुआत की. 2016 में केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, मंदीप सिंह, ऋषि धवन, जयदेव उनादकट, धवल कुलकर्णी और बरिंदर सरां जैसे 7 खिलाड़ियों को नीली जर्सी में पहली बार टी20 खेलने का मौका मिला.
T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद जब युवा टीम जिम्बाब्वे पहुंची, तो एक बार फिर नए चेहरों को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला. इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन और तुषार देशपांडे ने जिम्बाब्वे टूर पर टी20 करियर की शुरुआत की. अभिषेक ने टी20 डेब्यू पर सेंचुरी ठोकी थी.
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विराट कोहली, आर. अश्विन, नमन ओझा, अमित मिश्रा, मनीष पांडे, केदार जाधव, स्टुअर्ट बिन्नी, अक्षर पटेल, संदीप शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल, मंदीप सिंह, ऋषि धवन, जयदेव उनादकट, युजवेंद्र चहल, धवल कुलकर्णी, बरिंदर सरां, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन और तुषार देशपांडे.