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विराट से लेकर अभिषेक तक... जिम्बाब्वे की धरती बनी भारतीय सितारों का लॉन्चपैड, 22 प्लेयर्स कर चुके T20I डेब्यू

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हर साल नए चेहरे आते हैं, कुछ छा जाते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते हैं. फिलहाल टीम इंडिया जिम्बाब्वे टूर पर पहुंच चुकी है. जिम्बाब्वे की धरती टीम इंडिया के लिए लॉन्चपैड साबित हुई है, यहां से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने करियर का आगाज किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:49 PM IST
विराट से लेकर अभिषेक तक... जिम्बाब्वे की धरती बनी भारतीय सितारों का लॉन्चपैड, 22 प्लेयर्स कर चुके T20I डेब्यू
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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