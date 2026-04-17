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Hindi Newsक्रिकेटरहम की भीख मांगता रहा गेंदबाज, जब RCB के बल्लेबाज ने 1 गेंद पर बना डाले 22 रन, T20 का सबसे अनोखा कारनामा

रहम की भीख मांगता रहा गेंदबाज, जब RCB के बल्लेबाज ने 1 गेंद पर बना डाले 22 रन, T20 का सबसे अनोखा कारनामा

Cricket Unbelievable Record: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे. रोमारियो शेफर्ड ने T20 मैच में एक गेंद पर 22 रन बना दिए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:11 PM IST
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1 गेंद पर बने 22 रन (PHOTO- IPLT20.COM)
1 गेंद पर बने 22 रन (PHOTO- IPLT20.COM)

Cricket Unbelievable Record: टी20 ऐसा फॉर्मेट है, जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहता है. पिछले 2-3 सालों में T20 क्रिकेट बहुत तेजी से बदला है. अब वो जमाना नहीं रहा जब बल्लेबाज 3-4 गेंद खेलने के बाद आक्रामक रवैया अपनाते थे. अब टीमें पहली गेंद से अटैकिंग मोड में खेलना पसंद करती हैं. इस रणनीति के कारण ज्यादातर गेंदबाजों का भारी नुकसान हो जाता है. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे. रोमारियो शेफर्ड ने T20 मैच में एक गेंद पर 22 रन बना दिए थे.

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के नाम आईपीएल में आरसीबी की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है. 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचाई थी. वहीं, रोमारियो शेफर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में एक गेंद पर 22 रन बनाकर अनोखा कारनामा भी किया था.

एक गेंद पर बने 22 रन

रोमारियो शेफर्ड ने ये अविश्वसनीय काम CPL 2025 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए किया था. सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मुकाबले में शेफर्ड ने 34 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इसी पारी के दौरान 15वें ओवर में मजेदार घटना हुई थी. सेंट लूसिया के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस अचानक लाइन-लेंथ भूल गए. ओवर की तीसरी गेंद को पूरा करने में उन्हें 5 डिलीवरी डालनी पड़ी थी. वाइड और नो बॉल का भरमार लग गया था. रोमारियो शेफर्ड गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे. उन्हें लगातार फ्री हिट मिल रही थी, जिसपर वो छक्के जड़ रहे थे. इस एक गेंद पर कुल 22 रन बने और पूरे ओवर में 33 रन. रोमारियो ने ओशेन थॉमस पर ऐसा भयंकर दाग लगाया, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे.

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रोमारियो शेफर्ड का टी20 करियर

रोमारियो शेफर्ड ने 2020 में वेस्टइंडीज के लिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. 31 साल के ऑलराउंडर ने अभी तक 79 T20I मुकाबले खेले हैं और 145.20 की स्ट्राइक रेट से 909 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो रोमारियो ने 81 विकेट चटकाए हैं. हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने हैट्रिक लेकर सनसनी मचाई थी. रोमारियो शेफर्ड को आईपीएल 2025 से पहले हुए ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा था. पिछले साल RCB को चैंपियन बनाने में रोमारियो का अहम रोल रहा था.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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