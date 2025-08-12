4,4,6,4,6,4... 10वें नंबर पर उतरकर ऐसी खतरनाक बैटिंग, 22 साल के इस अनजान बॉलर ने बैट से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

10वें नंबर पर उतरकर एक गेंदबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया. इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आतिशी पारी खेलते हुए चौके-छक्के की लाइन लगा दी. इसके साथ ही अपना नाम रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा लिया. दरअसल, फ्रांस क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी Zaheer Zahir ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर तहलका मचा दिया है. स्वीडन के खिलाफ खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में वह 10वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे.

यह रिकॉर्ड वाइकिंग कप 2025 के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में बना. स्वीडन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए, जो एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था. फ्रांस की टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई और एक समय पर उनके 8 विकेट सिर्फ 105 रन पर गिर चुके थे. मैच लगभग हाथ से निकल चुका था, लेकिन तभी Zaheer Zahir ने क्रीज पर कदम रखा और इतिहास रच दिया. एक गेंदबाज के रूप में जाने जाने वाले Zaheer Zahir ने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इस पारी से उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी. उनकी इस पारी ने न सिर्फ फ्रांस को मैच जिताया, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया. Zaheer Zahir ने 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. हालांकि, इस मैच में उन्हें कोई विकेट हाथ नहीं लगा.

बना दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

22 सा Zaheer Zahir ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10वें नंबर या उससे नीचे पर बल्लेबाजी करते हुए सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड सज्जाद अहमदजई के नाम था, जिन्होंने 2024 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ 17 रन की नाबाद पारी खेली थी. पाकिस्तान के नसीम शाह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 14 नाबाद रन बनाए थे. Zaheer Zahir की यह पारी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि उस साहस और जज्बे के लिए भी याद की जाएगी, जो उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में दिखाया. जब टीम हार की कगार पर थी, तब उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट दिया.

सफल T20I लक्ष्य का पीछा करते हुए नंबर 10 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी

34* रन - Zaheer Zahir (फ्रांस) vs स्वीडन, 2025

17* रन - सज्जाद अहमदजई (बेल्जियम) vs स्विट्जरलैंड, 2024

14* रन - नसीम शाह (पाकिस्तान) vs अफगानिस्तान, 2022

14* रन - जुनैद खान (पुर्तगाल) vs जिब्राल्टर, 2023

13* रन - बिलावल भट्टी (पाकिस्तान) vs जिम्बाब्वे, 2015

Zaheer Zahir का T20I करियर

Zaheer Zahir का T20I करियर की बात करें तो इस युवा खिलाड़ी ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 20 विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं. इस दौरान उन्होंने बैटिंग करते हुए कुल 75 रन भी बनाए, जिसमें स्वीडन के खिलाफ नाबाद 34 रन की मैच विनिंग इनिंग भी शामिल है. 2024 में इस युवा क्रिकेटर ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उनका पहला मुकाबला माल्टा के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने तीन ओवर में सिर्फ 9 रन देकर दो विकेट चटकाए थे. फ्रांस की टीम को इस मुकाबले में 9 रन से जीत मिली थी.