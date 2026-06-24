Add Zee Business As A Preferred Source
App

यश दयाल के बाद 23 साल के DC बल्लेबाज पर गंभीर आरोप, मां के साथ थाने पहुंची लड़की, जांच शुरू

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों गजब का भूचाल देखने को मिल रहा है. कुछ ही महीनों पहले आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल रेप केस में फंसे थे, जिसका असर उनके करियर पर भी देखने को मिला. अब खबर है कि दिल्ली कैपटिल्स का एक और बल्लेबाज का नाम विवादों में आ गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:22 AM IST
यश दयाल के बाद 23 साल के DC बल्लेबाज पर गंभीर आरोप, मां के साथ थाने पहुंची लड़की, जांच शुरू
Image Credit: BCCI

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब आएगा रेलवे ग्रुप D रिजल्ट, आते ही सबसे पहले ऐसे करें चेक
RRB Group D Result 202647 min ago
2
Prakash Raj48 min ago
3
Donald Trump59 min ago
4
Guwahati1 hr ago
5
nirjala ekadashi 2026 vrat katha1 hr ago