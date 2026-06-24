पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "हमें शिकायत मिली है और जांच शुरू हो चुकी है." पोरेल से अभी पुलिस के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है, उन्होंने आरोपों को फर्जी बताया. उन्होंने बताया कि वह शुरुआती जांच होने के बाद इस मामले को डिटेल में बताएंगे. इन आरोपों का असर यश दयाल की तरह पोरेल के करियर पर भी देखने को मिल सकता है. पोरेल का अभी टीम इंडिया डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में अपने प्रदर्शन से उन्होंने प्रभावित किया है. अब तक पोरेल 35 आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतकों की बदौलत 769 रन बनाए हैं.