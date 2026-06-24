भारतीय क्रिकेट में इन दिनों गजब का भूचाल देखने को मिल रहा है. कुछ ही महीनों पहले आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल रेप केस में फंसे थे, जिसका असर उनके करियर पर भी देखने को मिला. अब खबर है कि दिल्ली कैपिटल्स का एक और बल्लेबाज का नाम विवादों में आ गया है. एक लड़की और उसकी मां ने 23 साल के बल्लेबाज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं.
दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पर आरोप लगाए गए हैं. शारीरिक संबंध के साथ मारपीट और आपराधिक धमकी का भी आरोप है. इस बात की पुष्टि पुलिस ने खुद की, शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हो चुकी है. पोरेल इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद पोरेल का भी रिएक्शन है, उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया है.
मंगलवार को लड़की और उसकी मां ने हुगली जिले के मोगरा थाने में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि पोरेल लड़की के साथ तीन साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल दोनों के बीच मतभेद हुए, जिसके बाद पोरेल ने दूरी बनानी शुरू कर दी. शिकायत के मुताबिक उन्होंने लड़की से शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन अब मुकर गए हैं.
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पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "हमें शिकायत मिली है और जांच शुरू हो चुकी है." पोरेल से अभी पुलिस के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है, उन्होंने आरोपों को फर्जी बताया. उन्होंने बताया कि वह शुरुआती जांच होने के बाद इस मामले को डिटेल में बताएंगे. इन आरोपों का असर यश दयाल की तरह पोरेल के करियर पर भी देखने को मिल सकता है. पोरेल का अभी टीम इंडिया डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में अपने प्रदर्शन से उन्होंने प्रभावित किया है. अब तक पोरेल 35 आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतकों की बदौलत 769 रन बनाए हैं.