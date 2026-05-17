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Hindi Newsक्रिकेटविराट-रोहित नहीं कर पाए... 24 साल के रन मशीन ने 78 पारियों में कर दिखाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टॉप में इकलौता भारतीय

विराट-रोहित नहीं कर पाए... 24 साल के 'रन मशीन' ने 78 पारियों में कर दिखाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टॉप में इकलौता भारतीय

IPL 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने हर फॉर्मेट में महारत हासिल की. टी20 फॉर्मेट में भी दोनों दिग्गजों के रिकॉर्ड शानदार हैं. लेकिन टी20 फॉर्मेट में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रोहित-विराट पूरे करियर में हासिल नहीं कर पाए. इस रिकॉर्ड में विदेशियों की बादशाहत थी, लेकिन अब 24 साल का भारतीय टॉप पर पहुंच गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 17, 2026, 07:08 AM IST
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IPL 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने हर फॉर्मेट में महारत हासिल की. टी20 फॉर्मेट में भी दोनों दिग्गजों के रिकॉर्ड शानदार हैं. लेकिन टी20 फॉर्मेट में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रोहित-विराट पूरे करियर में हासिल नहीं कर पाए. इस रिकॉर्ड में विदेशियों की बादशाहत थी, लेकिन अब 24 साल का भारतीय टॉप पर पहुंच गया है. दिग्गज शॉन मार्श के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन गुजरात की तरफ से खेलने वाले साई सुदर्शन ने इस बादशाहत का अंत कर दिया है. 

सुदर्शन की शानदार पारी

आईपीएल 2026 में अभी तक के टॉप स्कोरर साई सुदर्शन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. केकेआर के खिलाफ उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन साई सुदर्शन उसी लय में थे. उन्होंने इस मैच में 28 गेंद में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जमाए. कप्तान शुभमन गिल ने भी हमेशा की तरह उनके साथ पार्टनरशिप की और 49 गेंद में 85 रन ठोके. इस पारी में 7 छक्के और 5 चौके जमाए. 

सुदर्शन ने बनाया ये महारिकॉर्ड

साई सुदर्शन ने अपनी हाफ सेंचुरी से एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया. उन्होंने सबसे तेज टी20 फॉर्मेट में 3000 रन बनाने का कारनामा कर दिखाया. 85 पारियों में शॉन मार्श ने टी20 में 3000 रन बनाकर सबसे तेज ये मुकाम हासिल का रिकॉर्ड कायम किया था. लेकिन अब साउ सुदर्शन का नाम टॉप पर है. उन्होंने महज 78 पारियों में 3000 रन पूरे कर इतिहास रचा. 

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टॉप-5 में नहीं था कोई भारतीय

ये वो रिकॉर्ड है जिसकी टॉप-5 लिस्ट में भी कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं था, लेकिन अब लिस्ट बदल चुकी है. अब शॉन मार्श दूसरे नंबर पर हैं, वहीं तीसरा स्थान डी'आर्सी शॉर्ट का था जिन्होंने 86 पारियों में ये कारनामा किया था. फिर डेवोन कॉनवे जो आर्सी शॉर्ट के साथ ही 86 पारियों के साथ तीसरे स्थान पर ही थे. अब टॉप-5 में सबसे नीचे क्रिस गेल का नाम है जो 87 पारियों में ये मुकाम हासिल कर पाए थे. अब नजर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी, देखना होगा कि वह साई सुदर्शन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाते हैं या नहीं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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