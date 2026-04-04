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Hindi Newsक्रिकेट350+ स्ट्राइक रेट और 21 मिनट ताबड़तोड़ बैटिंग... युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाकर उतरा ये बल्लेबाज? 11 गेंद में बना जीत का सिकंदर

350+ स्ट्राइक रेट और 21 मिनट ताबड़तोड़ बैटिंग... युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाकर उतरा ये बल्लेबाज? 11 गेंद में बना जीत का सिकंदर

Unique Cricket Record: आईपीएल 2026 का आगाज हुए हफ्ताभर बीत चुका है, एक से बढ़कर एक धमाकेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो रहे हैं तो कई बन रहे हैं. पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स (PBKS vs CSK) के मुकाबले में एक बल्लेबाज युवराज सिंह का टी20 का अटूट रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाकर उतरा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:43 AM IST
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ताबतोड़ पारी से हिला चेपॉक. (BCCI)
ताबतोड़ पारी से हिला चेपॉक. (BCCI)

Unique Cricket Record: आईपीएल 2026 में लगभग हर मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हो रहा है. रिकॉर्ड्स की बौछार हो रही है, कभी टीमों के रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कभी बल्लेबाज तबाही मचा रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स (CSK vs PBKS) के बीच मुकाबले में ऐसा ही कुछ देखने को मिला. पंजाब किंग्स का एक बल्लेबाज ने युवराज सिंह के टी20 के अटूट रिकॉर्ड पर ही ग्रहण लगा दिया. 21 मिनट तक ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, कि मानों युवी का रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाकर उतरा हो. 

350+ स्ट्राइक रेट से बैटिंग

पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए पंजाब के सामने 210 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा. पंजाब के 24 साल का ओपनर प्रियांश आर्या मानों भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े. उन्होंने आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर दी. 354.55 के स्ट्राइक रेट के इस तूफान ने गेंदबाजों को आसमान ताकने पर मजबूर कर दिया. महज 39 रन की पारी में 36 रन सिर्फ चौकों-छक्कों से बने. 

11 गेंद में बना जीत का सिकंदर

पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने भी महज 34 गेंद मं 43 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके जबकि 1 छक्का देखने को मिला था. कूपर कॉनली ने 22 गेंद में 36 रन की पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर ने महज 29 गेंद में अर्धशतक ठोका, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके जमाए. लेकिन 'प्लेयर ऑफ द मैच' से महज 11 गेंदे खेलने वाले प्रियांश आर्या को मिला. 

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बाल-बाल बचा युवराज का रिकॉर्ड

फुल मेंबर्स टीम में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है. उन्होंने साल 2007 में महज 12 गेंद में फिफ्टी ठोकी थी. वहीं, आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिन्होंने 13 गेंद में अर्धशतक ठोका था. प्रियांश आर्या 10 गेंद में 39 के स्कोर पर थे और युवराज के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया था. एक-दो मिनट और खेलते तो यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता.

ये भी पढे़ं.. 11 गेंद खेलकर 'प्लेयर ऑफ द मैच'... कैसे और भी खूंखार बन रहा 24 साल का ये बल्लेबाज?

पंजाब की लगातार दूसरी जीत

पंजाब किंग्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. लेकिन ये दो जीत कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए महंगी साबित हो रही है. पहले मैच में स्लो ओवर रेट के चलते श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगा, वहीं दूसरे मैच में ये डबल हो गया. दूसरे मुकाबले के बाद जुर्माना 24 लाख हो गया. अब एक और गलती उनपर बैन लगा सकती है. अय्यर अब मुश्किल में दिख रहे हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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