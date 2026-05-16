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Hindi Newsक्रिकेट24 साल की लड़की ने मचाई वैभव जैसी तबाही... सबसे तेज फिफ्टी से काटा गदर, सजा नंबर-1 का ताज

24 साल की लड़की ने मचाई वैभव जैसी तबाही... सबसे तेज फिफ्टी से काटा गदर, सजा नंबर-1 का ताज

वैभव सूर्यवंशी का विस्फोट आईपीएल में देखने को मिलता है. वैभव भारत की तरफ से आईपीएल में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, सबसे तेज फिफ्टी के मामले में भी रिकॉर्डलिस्ट में उनका नाम ऊपर नजर आता है. उन्होंने महज 15 गेंद में फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड जमाया है. अब एक 24 साल की महिला क्रिकेटर ने भी वैभव जैसी विस्फोटक पारी खेली है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 08:23 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी का विस्फोट आईपीएल में देखने को मिलता है. वैभव भारत की तरफ से आईपीएल में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, सबसे तेज फिफ्टी के मामले में भी रिकॉर्डलिस्ट में उनका नाम ऊपर नजर आता है. उन्होंने महज 15 गेंद में फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड जमाया है. अब एक 24 साल की महिला क्रिकेटर ने भी वैभव जैसी विस्फोटक पारी खेली है. इस महिला क्रिकेटर ने महिला क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड कायम किया. अब टी20 की इस रिकॉर्डलिस्ट में ये महिला क्रिकेटर नंबर-1 पर पहुंच चुकी है. 

300+ स्ट्राइक रेट से फिफ्टी

इस महिला बल्लेबाज ने 300+ स्ट्राइक रेट से फिफ्टी ठोकी है. महज 15 गेंद में फिफ्टी ठोक महिला क्रिकेटर ने सबसे तेज फिफ्टी ठोकी. भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी जमाने का रिकॉर्ड ऋचा घोष के नाम था, जिन्होंने 18 गेंद में आतिशी अर्धशतक से रिकॉर्ड बनाया था. लेकिन अब इस महिला क्रिकेटर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ये महिला क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से खेलती है और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैच में ये रिकॉर्ड कायम किया. 

कौन है ये महिला खिलाड़ी? 

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फातिमा सना की. पाकिस्तान ने उनकी 19 गेंद में 62 रन की पारी की बदौलत 20 ओर में 223 रन बोर्ड पर टांग दिए. फातिमा ने अपनी पारी में 10 चौके और 2 छक्के जमाए. पाकिस्तान की जीत की हीरो फातिमा साबित हुईं, 224 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की महिला टीम महज 90 रन के स्कोर पर सिमट गई. अब पाकिस्तान के पास टी20 सीरीज में भी बढ़त है. हाल ही में वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 3-0 से शिकस्त दी थी.

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फातिमा सना के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

फातिमा सना ने 15 गेंद में फिफ्टी से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तीन क्रिकेटर न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष संयुक्त रूप से ऊपर थीं. लेकिन अब ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है. तीनों बैटर ने 18 गेंद में ये उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन 15 गेंद में फिफ्टी के बाद सना फातिमा नंबर-1 पर आ चुकी हैं.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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