AFG vs HK: पहली बार Asia Cup में उतरते ही छा गया 24 साल का बल्लेबाज, चौकों-छक्कों से हांगकांग पर गिराई गाज
Advertisement
trendingNow12915549
Hindi Newsक्रिकेट

AFG vs HK: पहली बार Asia Cup में उतरते ही छा गया 24 साल का बल्लेबाज, चौकों-छक्कों से हांगकांग पर गिराई गाज

AFG vs HK: एशिया कप 2025 का आगाज रोमांचक अंदाज में हुआ. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच एशिया कप के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. इस मुकाबले में पहली बार एशिया कप खेलने उतरे 24 साल के बल्लेबाज ने तबाही मचाकर सभी का ध्यान खींचा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sediqullah Atal
Sediqullah Atal

AFG vs HK: एशिया कप 2025 का आगाज रोमांचक अंदाज में हुआ. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच एशिया कप के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. इस मुकाबले में पहली बार एशिया कप खेलने उतरे 24 साल के बल्लेबाज ने तबाही मचाकर सभी का ध्यान खींचा. हांगकांग के लिए ये बल्लेबाज गाज बनकर टूटा. अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और इस बल्लेबाज ने टीम की लाज बचाई. 

अफगानिस्तान की खराब शुरुआत

अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने हांगकांग के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने अपने दो विकेट 30 रन से पहले ही खो दिए, लेकिन दूसरे छोर पर सादिकुल्लाह अटल ने खूंटा गाड़ लिया. अटल को मोहम्मद नबी का साथ मिला जिन्होंने 26 गेंद में 33 रन की पारी खेली. इसके बाद बैटिंग करने उतरे अजमतुल्लाह उमरजई ने भी तूफानी अंदाज में बैटिंग करके टीम के स्कोर को बूस्ट कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अटल की धांसू फिफ्टी

अटल ने नाबाद 52 गेंद में 73 रन की पारी खेली. इस पारी में 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले. वहीं, बात करें उमरजई की तो उन्होंने महज 21 गेंद में 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 53 रन की पारी को अंजाम दिया. इन शानदार पारियों की बदौलत अफगानिस्तान की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 188 रन टांग दिए. अब हांगकांग को जीत के लिए 189 रन की दरकार होगी. 

ये भी पढे़ं.. 2 घंटे सफर, प्रैक्टिस और फिर मैच... राशिद खान Asia Cup में कचोट रही ये बात, डंके की चोट पर उठाए सवाल

धमाकेदार फॉर्म में अटल 

24 साल के अटल ने साल 2023 में अफगानिस्तान के लिए डेब्यू किया था. अटल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हाल ही में ट्राई सीरीज में 23, 54, 64 और 13 रन की शानदार पारियां खेली. अटल एशिया कप में अफगानिस्तान की रीढ़ साबित हो सकते हैं. अफगानिस्तान का अगला मुकाबला 16 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा. देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में अटल कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

AFG vs HKAsia Cup 2025

Trending news

'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
;