256 तो दूर.. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में कभी नहीं चेज हुआ ये मामूली टारगेट, सबसे बड़े रन चेज में कितने रन?

256 तो दूर.. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में कभी नहीं चेज हुआ ये मामूली टारगेट, सबसे बड़े रन चेज में कितने रन?

T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में न्यूजीलैंड को रौंदा और लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की. मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पैसा वसूल बैटिंग देखने को मिली. टीम इंडिया ने बोर्ड प 255 रन टांग दिए. क्या आपको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे सफल रन चेज कौन से हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:34 AM IST
Team India

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने लगातार दो ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को एकतरफा अंदाज में 96 रन की जीत दर्ज की. नरेंद्र मोदी स्टेडियम का श्राप मिटा और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर जीत का टैग लग गया. मुकाबला एकतरफा था क्योंकि टीम इंडिया ने बोर्ड पर 255 रन टांग दिए. लेकिन क्या आपको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज कितना है? 

टीम इंडिया की धांसू बल्लेबाजी

टीम इंडिया की तरफ से फाइनल मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली. इन फॉर्म संजू सैमसन ने एक बार फिर बल्ले से कहर बरपाया और 89 रन की पार खेली. अभिषेक शर्मा ने भी कमबैक किया और 21 गेंद में 52 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. वहीं, ईशान किशन ने 25 गेंद में 54 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और इतने ही चौके देखने को मिले. 

फेल हुई न्यूजीलैंड

फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने नया चैलेंज था. टीम को टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करना था. कीवी टीम महज 159 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. इस टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार 250+ टोटल बना लेकिन कोई भी टीम श्रीलंका के 260 रन के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाब नहीं हुए जो 18 साल से कायम है. अब सवाल है कि फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज किस टीम का है. 

स्कोर (Score) मैच (Match) स्थान (Venue) वर्ष / अवसर (Year/Stage)
260/6 श्रीलंका बनाम केन्या जोहान्सबर्ग 2007
256/4 भारत बनाम ज़िम्बाब्वे चेन्नई 2026
255/5 भारत बनाम न्यूज़ीलैंड अहमदाबाद 2026 (फ़ाइनल)
254/6 वेस्ट इंडीज़ बनाम ज़िम्बाब्वे मुंबई 2026
253/7 भारत बनाम इंग्लैंड मुंबई 2026 (सेमीफ़ाइनल)
246/7 इंग्लैंड बनाम भारत मुंबई 2026 (सेमीफ़ाइनल)

ये भी पढे़ं.. 'भारत के नए युवराज सिंह', फाइनल में 26 रन ठोकने वाले शिवम दुबे पर मीम्स की आई बाढ़

सबसे बड़ा रन चेज

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़े रन चेज की बात करें तो ये कोई बड़ा टोटल नहीं बल्कि 173 रन का है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सबसे बड़ा रन चेज किया था. बात करें कीवी टीम की तो अहमदाबाद में अपने पिछले दोनों मैच हार चुकी है और इस जगह पर उनका सबसे अधिक स्कोर 175 है. मजेदार बात यह है कि NZ ने यहां कभी 180 रन नहीं बनाए हैं. 

लक्ष्‍य (Target) चेज़ करने वाली टीम (Chasing Team) विपक्षी टीम (Opponent) संस्करण (Edition)
173 ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड 2021
161 वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड 2016
148 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2010
139 पाकिस्तान श्रीलंका 2009
138 इंग्लैंड पाकिस्तान 2022
About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

