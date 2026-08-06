Analysis: श्रीलंका की धरती पर भारत के 26 बड़े टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए कौन है पावरफुल टीम, बल्लेबाज और गेंदबाज

भारत पिछले 18 साल से श्रीलंका की धरती पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है, ऐसे में वह अपने इस दबंग रिकॉर्ड को आगे भी कायम रखना चाहेगा. भारत और श्रीलंका की भिड़ंत 15 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में होगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज करनी होगी. हालांकि मौजूदा समय में श्रीलंका की धरती पर भारत के लिए टेस्ट सीरीज जीतना बहुत मुश्किल चुनौती होगी. आइए एक नजर डालते हैं, श्रीलंका की धरती पर भारत के 26 बड़े टेस्ट रिकॉर्ड्स पर:
भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका की धरती पर कुल 24 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें 9 टेस्ट मैच भारत के जीते और 7 टेस्ट मैच श्रीलंका ने जीते थे. इसके अलावा 8 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे.
श्रीलंका की धरती पर भारत ने सबसे बड़ा टीम स्कोर जुलाई 2010 में बनाया था. भारत ने तब कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में श्रीलंका के खिलाफ 225.2 ओवर में 707/10 का स्कोर खड़ा किया था.
श्रीलंका की धरती पर सबसे छोटा टीम स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी भारत के नाम पर दर्ज है. भारतीय टीम अगस्त 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 49.5 ओवर में 112 रन पर ऑल आउट हो गई थी.
भारत ने श्रीलंका की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत अगस्त 2017 में दर्ज की थी. भारत ने तब पल्लेकेले में खेले गए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 171 रनों के बड़े अंतर से हराया था.
भारत ने श्रीलंका की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत जुलाई 2017 में दर्ज की थी. भारत ने तब गॉल में खेले गए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका को 304 रनों के बड़े अंतर से हराया था.
श्रीलंका की धरती पर भारत ने मेजबान टीम के खिलाफ रनों के अंतर से सबसे करीबी जीत साल 2015 में दर्ज की थी. भारत ने तब कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका को 117 रनों से हराया था.
भारत ने श्रीलंका की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ विकेट के अंतर से सबसे करीबी जीत अगस्त 2010 में दर्ज की थी. भारत ने तब कोलंबो के पाइकियासोथी सारावनमुट्टू स्टेडियम में खेले गए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया था.
श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 12 टेस्ट मैचों में 1155 रन बनाए हैं.
श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2010 में कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर 347 गेंदों में 203 रनों की पारी खेली थी.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन बैटिंग औसत वीरेंद्र सहवाग का है. वीरेंद्र सहवाग ने इस दौरान श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 692 रन बनाए थे.
श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 12 टेस्ट मैचों में 5 शतक जमाए हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ हैं. सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 4-4 अर्धशतक जमाए हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार शून्य (डक) पर आउट होने वाले भारतीय क्रिकेटर जहीर खान और ईशांत शर्मा हैं. जहीर खान और ईशांत शर्मा दोनों ही 3-3 बार शून्य (डक) पर आउट हुए हैं.
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. हार्दिक पांड्या ने 3 टेस्ट मैचों में 10 छक्के लगाए हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 2010 में भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान तीन मैचों में 390 रन बनाए थे.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर दर्ज है. रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका की धरती पर खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों में 38 विकेट झटके हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट पारी में बेस्ट बॉलिंग फिगर का भारतीय रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर दर्ज है. रविचंद्रन अश्विन ने साल 2015 में खेले गए गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ 13.4 ओवर में 46 रन देकर 6 विकेट झटके थे.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में बेस्ट बॉलिंग फिगर का भारतीय रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के नाम पर दर्ज है. हरभजन सिंह ने साल 2008 में खेले गए गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 54.3 ओवर में 153 रन देकर 10 विकेट झटके थे.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार एक पारी में 5 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर दर्ज है. रविचंद्रन अश्विन ने इस दौरान 6 टेस्ट मैचों में 3 बार 5 विकेट लिए हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार एक मैच में 10 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह के नाम पर दर्ज है. रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह ने इस दौरान 1-1 बार मैच में 10 विकेट लिए हैं.
रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ साल 2015 में भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान 3 मैचों में 21 विकेट लिए थे.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार करने का भारतीय रिकॉर्ड ऋद्धिमान साहा के नाम पर दर्ज है. ऋद्धिमान साहा ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 13 शिकार किए हैं, जिसमें 10 कैच और 3 स्टंपिंग शामिल हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लपकने का भारतीय रिकॉर्ड अजिंक्य रहाणे के नाम पर दर्ज है. अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका की धरती पर 6 टेस्ट मैचों में 18 कैच लपके हैं.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप का भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना के नाम पर दर्ज है. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना के बीच जुलाई 2010 में पांचवें विकेट के लिए 256 रन की पार्टनरशिप हुई थी.
श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट मैच राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं. राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर दोनों ने श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ 12-12 टेस्ट मैच खेले हैं.
विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली ने यहां 6 टेस्ट मैच खेले, जिसमें भारत को 5 टेस्ट मैचों में जीत और 1 टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है.