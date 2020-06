आज से 27 साल पहले शेन वॉर्न ने फेंकी थी 'सदी की गेंद', हैरान रह गई थी सारी दुनिया

नई दिल्ली: क्रिकेट इतिहास में यूं तो एक से बढ़कर एक गेंद फेंकी गई हैं, लेकिन यदि किसी एक खास गेंद को सभी विशेषज्ञ मिलकर आज तक की सबसे बेहतरीन गेंद का दर्जा देने लगें तो अपने आप ही उस गेंद और उसे फेंकने वाले की हैसियत का अंदाजा हो जाता है. ऐसी ही एक गेंद 27 साल पहले 4 जून, 1993 के दिन मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर फेंकी गई थी.

ये बॉल फेंकने वाले गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न, जिन्होंने अपनी इस गेंद पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और उनके इतिहास में स्पिन गेंदबाजी को खेलने में सबसे बेहतरीन माने जाने वाले बल्लेबाज माइक गैटिंग को आउट कर दिया था. वार्न ने गैटिंग को इस अंदाज में अपनी गेंद पर आउट किया कि पूरा क्रिकेट जगत इसे ‘सदी की गेंद’ (Ball of the Century) कहने के लिए मजबूर ही नहीं हुआ बल्कि वॉर्न को भी शोहरत के उस शिखर पर बैठा गया कि आज भी उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लेग स्पिनर कहकर याद किया जाता है.



शेन वार्न खेल रहे थे अपना पहला एशेज मुकाबला

दरअसल ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के इस पहले टेस्ट के साथ ही शेन वार्न दोनों देशों के प्रतिद्वंद्विता के इस ऐतिहासिक प्लेटफार्म पर पहली बार कदम रख रहे थे. यह शेन वार्न का पहला एशेज मुकाबला था. इससे पहले उन्होंने अपने करियर में कोई खास सफलता हासिल नहीं की थी, इसी वजह से उनके कंधों पर बहुत बड़ा दबाव भी था. मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की और मार्क टेलर के 124 रन के बावजूद पूरी टीम 289 रन पर लुढ़क गई. इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया था.

