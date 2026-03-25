276 रन और 5 विकेट... T20I में इस महिला खिलाड़ी ने किया ऐसा करिश्मा, जिसके लिए अभी तक तरस रहे पुरुष क्रिकेटर्स

NZW vs SAW: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अमेलिया केर का बल्ला इस समय आग उगल रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़कर महफिल लूट ली. चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान, अमेलिया केर महिला T20I मैचों में लगातार 10 बार 30+ स्कोर करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी थीं. क्राइस्टचर्च में खेले गए पांचवें मैच में उन्होंने 30 रनों का आंकड़ा तो पार किया ही, साथ ही शानदार शतक भी जड़ दिया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20I में अमेलिया केर ने 55 गेंदों पर 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान स्टार महिला खिलाड़ी ने 19 चौके और एक छक्का जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने ऐसा बड़ा कारनामा किया, जो महिला क्रिकेट इतिहास में उनसे पहले सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था.

अमेलिया केर ने बनाया स्पेशल रिकॉर्ड

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पांच मैचों की सीरीज में अमेलिया केर ने बल्ले से जलवा दिखाते हुए 276 रन बनाए और साथ में गेंदबाजी से भी दम दिखाया और 5 विकेट झटके. वो महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों की बाइलेटरल सीरीज में 250+ रन और 5 विकेट लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले वेस्टइंडीज की स्टार ऑलराउंडर हेले मैथ्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023/24 में 250 रन और 5 विकेट चटकाए थे.

पुरुष क्रिकेट में एक बार हुआ ये करिश्मा

वहीं, पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो ये स्पेशल कारनामा पूर्ण सदस्यता वाली टीमों में किसी ने नहीं किया है. एसोसिएट नेशन कंबोडिया के खिलाड़ी शाह अबरार हुसैन एकमात्र ऐसे पुरुष क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया था. उन्होंने इंडोनेशिया में खेले गए नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 279 रन बनाए और पांच विकेट लिए थे. ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेलिया केर ने सिर्फ 5 मैचों की सीरीज में ये स्पेशल काम किया है. इस लिहाज से देखें तो मेंस क्रिकेट में ये करिश्मा कभी नहीं हुआ है.

न्यूजीलैंड ने 92 रनों से जीता मैच

क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेले गए 5वें इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अमेलिया केर के शतक की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 194 रन खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की महिला टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 102 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड ने 92 रनों से मुकाबला जीतकर 4-1 से सीरीज पर कब्जा किया. शानदार प्रदर्शन करने वाली अमेलिया केर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनीं.

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