Advertisement
trendingNow13153435
Hindi Newsक्रिकेट276 रन और 5 विकेट... T20I में इस महिला खिलाड़ी ने किया ऐसा करिश्मा, जिसके लिए अभी तक तरस रहे पुरुष क्रिकेटर्स

276 रन और 5 विकेट... T20I में इस महिला खिलाड़ी ने किया ऐसा करिश्मा, जिसके लिए अभी तक तरस रहे पुरुष क्रिकेटर्स

NZW vs SAW: न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान अमेलिया केर ने इतिहास रच दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20I मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा. इस दौरान केर किसी बाइलेटरल सीरीज में 250 रन और 5 विकेट लेने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनीं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान अमेलिया केर (PHOTO- @Kiwiscricketfan/X)
न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान अमेलिया केर (PHOTO- @Kiwiscricketfan/X)

NZW vs SAW: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अमेलिया केर का बल्ला इस समय आग उगल रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़कर महफिल लूट ली. चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान, अमेलिया केर महिला T20I मैचों में लगातार 10 बार 30+ स्कोर करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी थीं. क्राइस्टचर्च में खेले गए पांचवें मैच में उन्होंने 30 रनों का आंकड़ा तो पार किया ही, साथ ही शानदार शतक भी जड़ दिया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20I में अमेलिया केर ने 55 गेंदों पर 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान स्टार महिला खिलाड़ी ने 19 चौके और एक छक्का जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने ऐसा बड़ा कारनामा किया, जो महिला क्रिकेट इतिहास में उनसे पहले सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था.

अमेलिया केर ने बनाया स्पेशल रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

पांच मैचों की सीरीज में अमेलिया केर ने बल्ले से जलवा दिखाते हुए 276 रन बनाए और साथ में गेंदबाजी से भी दम दिखाया और 5 विकेट झटके. वो महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों की बाइलेटरल  सीरीज में 250+ रन और 5 विकेट लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले वेस्टइंडीज की स्टार ऑलराउंडर हेले मैथ्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023/24 में 250 रन और 5 विकेट चटकाए थे. 

पुरुष क्रिकेट में एक बार हुआ ये करिश्मा

वहीं, पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो ये स्पेशल कारनामा पूर्ण सदस्यता वाली टीमों में किसी ने नहीं किया है. एसोसिएट नेशन कंबोडिया के खिलाड़ी शाह अबरार हुसैन एकमात्र ऐसे पुरुष क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया था. उन्होंने इंडोनेशिया में खेले गए नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 279 रन बनाए और पांच विकेट लिए थे. ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेलिया केर ने सिर्फ 5 मैचों की सीरीज में ये स्पेशल काम किया है. इस लिहाज से देखें तो मेंस क्रिकेट में ये करिश्मा कभी नहीं हुआ है.

न्यूजीलैंड ने 92 रनों से जीता मैच

क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेले गए 5वें इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अमेलिया केर के शतक की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 194 रन खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की महिला टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 102 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड ने 92 रनों से मुकाबला जीतकर 4-1 से सीरीज पर कब्जा किया. शानदार प्रदर्शन करने वाली अमेलिया केर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनीं.

ये भी पढ़ें: सहवाग ने नहीं ठोके सबसे ज्यादा तिहरे शतक... ये रही टॉप 7 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Amelia Kerr

Trending news

पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Jay Jagganath
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?