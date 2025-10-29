28 गेंद पर शतक जड़ने वाले ने फिर ठोकी तूफानी सेंचुरी, लेकिन हो गया बंटाधार, ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम

Urvil Patel Ranji Trophy: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार खिलाड़ी उर्विल पटेल ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तबाही मचा दी. बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में गुजरात की ओर से खेलते हुए उर्विल ने जोरदार शतक लगाया. इस प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 96 गेंदों पर शतक जड़कर मैच के चौथे दिन को रोशन कर दिया. उनका यह शतक ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया जब गुजरात 327 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था.

96 गेंदों पर जड़ा विस्फोटक शतक

अभिषेक आर देसाई के पहली ही गेंद पर आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए उर्विल पटेल ने पारी को संभाला. जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे, वह शांत रहे और आत्मविश्वास से खेले. उनकी तेज लेकिन संयमित बल्लेबाजी ने गुजरात को वापस लड़ाई में ला दिया. उर्विल ने जयमीत (34 रन) के साथ मिलकर 100 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की, जिससे गुजरात को बड़ा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद जगी. बंगाल ने पहली पारी में 279 और दूसरी पारी में 214/8 (पारी घोषित) का स्कोर बनाया. वहीं, गुजरात की टीम पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 185 रन के स्कोर पर सिमट गई.

बेकार हुआ शतक

मोहम्मद शमी, आकाशदीप दीप, अभिषेक पोरेल और शाहबाज अहमद जैसे सितारों वाले मजबूत बंगाल के गेंदबाजी आक्रमण का सामना करते हुए उर्विल ने साहस दिखाया. उन्होंने शक्तिशाली शॉट्स और स्ट्रोक प्ले से अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 124 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाए. दुर्भाग्य से ऐंठन के कारण उन्हें 'रिटायर हर्ट' होना पड़ा. हालांकि वह बाद में बल्लेबाजी करने के लिए लौटे, लेकिन गुजरात की पारी जल्द ही 185 रन पर सिमट गई और बंगाल ने यह मैच 141 रनों से जीत लिया. गुजरात ने 153 रन के स्कोर पर अपना चौथ विकेट गंवाया और फिर 32 रन के अंदर पूरी टीम 185 रनों पर सिमट गई. बंगाल ने मैच को 141 रन से जीत लिया.

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

हार के बावजूद उर्विल का प्रदर्शन शानदार रहा. अपने छोटे से प्रथम श्रेणी करियर में वह पहले ही 11 मैचों में 140 के शीर्ष स्कोर के साथ 458 रन बना चुके हैं. उर्विल टी20 क्रिकेट में भी एक उभरते हुए सितारे हैं. इस विकेटकीपर-क्रिकेटर के नाम 2024 में त्रिपुरा के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों पर शतक लगाकर किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज टी20 शतक बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने उसी साल उत्तराखंड के खिलाफ 36 गेंदों पर एक और तेज शतक भी जड़ा था.