Add Zee Business As A Preferred Source
App

28 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर दीप्ति, ध्वस्त होगा झूलन गोस्वामी का महारिकॉर्ड, दुनिया में कोई नहीं आस-पास

भारत की सबसे बड़ी विकेट टेकर दीप्ति शर्मा अपना नाम उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लिखने जा रही हैं, जिसपर लंबे समय तक उनका राज चल सकता है. सालों से नंबर-1 पर टिकी झूलन गोस्वामी के सिर से ताज हटने वाला है. बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट लेते ही दीप्ति नंबर-1 बन जाएंगी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:06 AM IST
28 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर दीप्ति, ध्वस्त होगा झूलन गोस्वामी का महारिकॉर्ड, दुनिया में कोई नहीं आस-पास
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?
Air India flight59 min ago
2
mumbai1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Meta AI1 hr ago
5
Haridwar accident1 hr ago