भारत की सबसे बड़ी विकेट टेकर दीप्ति शर्मा अपना नाम उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लिखने जा रही हैं, जिसपर लंबे समय तक उनका राज चल सकता है. सालों से नंबर-1 पर टिकी झूलन गोस्वामी के सिर से ताज हटने वाला है. बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट लेते ही दीप्ति दुनिया में नंबर-1 बन जाएंगी. उन्होंने अभी तक महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार गेंदबाजी की है. महज 28 साल की उम्र में ही दीप्ति शर्मा एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा करने वाली हैं.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक टीम इंडिया ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम के आगे 2 जीत और एक हार का टैग लगा है. साउथ अफ्रीका ने भारत को पिछले मैच में मात देकर गणित बिगाड़ दिया था. अब टीम इंडिया की टक्कर बांग्लादेश और 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर हैं.
अभी तक दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारत की पूर्व पेसर झूलन गोस्वामी के बराबर हैं. अभी तक दीप्ति शर्मा 355 विकेट ले चुकी हैं और झूलन गोस्वामी के बराबर हैं. पिछले मैच में उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, जिसके चलते दीप्ति बराबरी पर अटक गईं. लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ एक भी विकेट लेते ही दीप्ति, गोस्वामी से आगे निकल जाएंगी.
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दीप्ति पहले से ही महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं.उन्होंने 147 मैचों में 167 विकेट लिए हैं. ODI में उन्होंने 124 मैचों में 166 विकेट लिए हैं, जो भारत के लिए झूलन गोस्वामी के 255 विकेट के बाद दूसरे नंबर पर है. टेस्ट में, उन्होंने सिर्फ छह मैचों में 22 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दीप्ति और झूलन के बाद इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट (335), ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (332), सोफी एक्लेस्टोन (327) और दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल (318) हैं.