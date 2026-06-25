दीप्ति पहले से ही महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं.उन्होंने 147 मैचों में 167 विकेट लिए हैं. ODI में उन्होंने 124 मैचों में 166 विकेट लिए हैं, जो भारत के लिए झूलन गोस्वामी के 255 विकेट के बाद दूसरे नंबर पर है. टेस्ट में, उन्होंने सिर्फ छह मैचों में 22 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दीप्ति और झूलन के बाद इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट (335), ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (332), सोफी एक्लेस्टोन (327) और दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल (318) हैं.