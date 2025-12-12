Advertisement
28 की उम्र में संन्यास.. 45 मैच में स्टार ऑलराउंडर के करियर पर लगा विराम, कहा- काफी मुश्किल फैसला..

आमतौर पर क्रिकेट में 28 साल की उम्र में कई खिलाड़ियों का डेब्यू होता है. लेकिन हैरानी की बात है कि इस उम्र में एक खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया. 45 मैच खेलकर संन्यास लेने का फैसला इस स्टार ऑलराउंडर के लिए काफी कठिन रहा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:32 PM IST
आमतौर पर क्रिकेट में 28 साल की उम्र में कई खिलाड़ियों का डेब्यू होता है. लेकिन हैरानी की बात है कि इस उम्र में एक खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया. 45 मैच खेलकर संन्यास लेने का फैसला इस स्टार ऑलराउंडर के लिए काफी कठिन रहा. हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की ऑल-राउंडर सोफी मैकमोहन ने शुक्रवार को नेशनल टीम के लिए 45 मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. 2017 में अबू धाबी में इंग्लैंड विमेन के खिलाफ एक वनडे मैच में डेब्यू करने के बाद, 28 साल की मैकमोहन ने आयरलैंड विमेन के लिए 45 मैच खेले.

क्या बोलीं सोफी?

सोफी मैकमोहन ने एक बयान में कहा, 'रिटायर होने का फैसला करना एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सही समय है. मैंने अपनी जिंदगी का बहुत कुछ क्रिकेट को दिया है और जिस खेल से मुझे प्यार है, उसमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा. बचपन में मेरा सपना एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना था और मुझे कभी यकीन नहीं था कि यह सपना सच होगा, इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूं.'

कोच-स्टाफ का किया धन्यवाद

उन्होंने आगे कहा, 'मैं क्रिकेट आयरलैंड के सभी स्टाफ और कोच की इतने सालों तक उनके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, खासकर उस सपोर्ट स्टाफ की जिनके साथ मैंने विमेंस प्रोग्राम में काम किया। मैं अपने परिवार को भी मेरे क्रिकेट के सफर में उनके सपोर्ट और हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं. मैं आयरलैंड के लिए खेलते हुए मिले मौकों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, खासकर उन जगहों के लिए जहां मैं घूमी और जिन लोगों से मिली. मेरे सफर का सबसे अच्छा हिस्सा रास्ते में मेरे टीममेट्स रहे हैं और मैं इतनी शानदार टीम का हिस्सा बनना मिस करूंगी लेकिन मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी भर के दोस्त बना लिए हैं.'

कैसा रहा करियर?

नीदरलैंड्स में थाईलैंड के खिलाफ 2-13 के बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, उन्होंने सभी फॉर्मेट में 21 विकेट भी लिए. मैकमोहन ने आखिरी बार जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आयरलैंड के लिए खेला था, जिसमें उनका फिगर 2-21 था. वह उन सात खिलाड़ियों में से एक थीं जिन्हें 2019 में आयरलैंड विमेन के लिए पहला फुल-टाइम प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था.

