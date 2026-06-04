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Hindi Newsक्रिकेट29 साल हो गए... टेस्ट क्रिकेट में बरगद की तरह जमा ये महारिकॉर्ड, 952 रन ठोक भी नहीं नसीब हुई जीत

29 साल हो गए... टेस्ट क्रिकेट में 'बरगद' की तरह जमा ये महारिकॉर्ड, 952 रन ठोक भी नहीं नसीब हुई जीत

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के खेल में इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो कई रिकॉर्ड्स उजड़ गए. फॉर्मेट कोई भी हो, कभी युवा तो कभी बड़े-बड़े धुरंधर नया इतिहास लिखते नजर आए हैं. लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बरगद की तरह जमे हुए हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले 23 सालों से अमर है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:38 AM IST
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Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के खेल में इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो कई रिकॉर्ड्स उजड़ गए. फॉर्मेट कोई भी हो, कभी युवा तो कभी बड़े-बड़े धुरंधर नया इतिहास लिखते नजर आए हैं. लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बरगद की तरह जमे हुए हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले 23 सालों से अमर है. इस मुकाबले में शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक सब देखने को मिल गया. श्रीलंकाई टीम ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी मुकाबले में जीत नसीब नहीं हुई. 

29 साल से अमर ये महारिकॉर्ड

वो साल 1997 था जब भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. मुकाबला पूरे 5 दिन चला, लेकिन हार या जीत का रिजल्ट नहीं निकला. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे नवजोत सिंह सिद्दू ने शतकीय पारी से टीम को दमदार शुरुआत दी. राहुल द्रविड़ ने 69 रन ठोके, वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन (143) और कप्तान सचिन तेंदुलकर (126) ने शानदार शतकीय पारियां खेलीं.

भारत ने ठोके 537 रन

कोलंबो के मैदान पर भारत ने पहली पारी में 537 रन बोर्ड पर टांग दिए. लेकिन किसे पता था कि श्रीलंका के बल्लेबाज रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे. भारत ने दो दिन जबकि श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में तीन दिन बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए. सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि तिहरा शतक ठोककर ही दम लिया. 

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रोशन महानामा की प्रचंड पार्टनरशिप

श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या ने 36 चौकों और दो छक्कों के दम पर 578 गेंद में 340 रन की धुआंधार पारी खेली. वहीं, तीसरे नंबर पर उतरे महानामा ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए. उन्होंने 561 गेंद का सामना किया और 225 रन ठोके, इस दौरान उन्होंने 27 चौके जमाए. अरविंदा डि सिल्वा ने भी शतक ठोका जबकि राणातुंगा और महेला जयवर्धने ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को 952 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया. ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे बड़ा टोटल साबित हुआ. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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