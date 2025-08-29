शर्मनाक: धोनी के क्लब में शामिल 29 साल का क्रिकेटर हुआ अरेस्ट, किया ये घिनौना काम

पापुआ न्यू गिनी के विकेटकीपर बल्लेबाज किप्लिन डोरिगा पर जर्सी में आईसीसी चैलेंज लीग के दौरान चोरी का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई. यह घटना सोमवार, 25 अगस्त को सेंट हेलियर में हुई. बता दें कि 29 साल के के इस विकेटकीपर बल्लेबाज के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अनोखी उपलब्धि दर्ज है. वह भारत को तीन ICC ट्रॉफी दिलाने वाले दिग्गज कप्तान एमएस धोनी के एक खास क्लब में शामिल है.

इस क्रिकेटर की हुई गिरफ्तारी

पीएनजी समाचार आउटलेट ईएमटीवी के अनुसार डोरिगा बुधवार, 27 अगस्त को जर्सी में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया. मजिस्ट्रेट ने इस मामले को गंभीर बताया और इसे रॉयल कोर्ट में भेज दिया. नतीजतन, डोरिगा को जमानत से इनकार कर दिया गया और 28 नवंबर, 2025 को अगली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया.

दो वर्ल्ड कप खेले

29 साल के डोरिगा पीएनजी के वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 2021 और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 39 एकदिवसीय इंटरनेशनल और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1000 से अधिक रन बनाए हैं. जर्सी में चल रही चैलेंज लीग में उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ 84 गेंदों में 68 रन और कुवैत के खिलाफ 29 गेंदों में 12 रन बनाए. हालांकि, पीएनजी दोनों मैच हार गई.

बोर्ड ने दिया ये बयान

क्रिकेट पीएनजी ने स्पष्ट किया है कि यह डोरिगा से संबंधित एक व्यक्तिगत मामला है और इससे जर्सी में टीम के अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बोर्ड ने टूर्नामेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और मैदान से बाहर हुए विवाद के बावजूद टीम के मूल्यों को बनाए रखने पर अपना ध्यान दोहराया.

धोनी के इस क्लब में शामिल

डोरिगा धोनी के एक स्पेशल क्लब में शामिल हैं. दरअसल, उन्होंने एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 कैच पकड़े थे. डोरिगा किसी टी20I मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में धोनी और कई अन्य खिलाड़ियों के बराबर हैं, जिन्होंने 5-5 कैच लपके. धोनी ने सबसे पहले एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 कैच लेने का कारनामा किया था. उन्होंने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा किया. डोरिगा ने एक साल बाद 2019 में यह उपलब्धि नाम की.