टी20 में 536 रन का महारिकॉर्ड... 18.4 ओवर में बने 270 रन, कैसे फीका पड़ा 31 गेंद वाला शतक?

मेजर क्रिकेट लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. एक ही मैच में सबसे तेज शतक से लेकर 1000 छक्कों के रिकॉर्ड तक काफी कुछ देखने को मिला. विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 31 गेंद में सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर भी टीम को हार झेलनी पड़ी. महज 18.4 ओवर में 270 रन बन गए. पूरे मुकाबले में रनों की बारिश हो गई और गेंदबाज आसमान ताकते नजर आए. पहले पूरन और पोलार्ड की जोड़ी ने तबाही मचाई, फिर स्मिथ और एंड्रिस गौस ने तूफानी बैटिंग से टीम को जीत दिलाई.