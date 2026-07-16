टी20 में 536 रन का महारिकॉर्ड... 18.4 ओवर में बने 270 रन, कैसे फीका पड़ा 31 गेंद वाला शतक?

मेजर क्रिकेट लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. एक ही मैच में सबसे तेज शतक से लेकर 1000 छक्कों के रिकॉर्ड तक काफी कुछ देखने को मिला. विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 31 गेंद में सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर भी टीम को हार झेलनी पड़ी. महज 18.4 ओवर में 270 रन बन गए. पूरे मुकाबले में रनों की बारिश हो गई और गेंदबाज आसमान ताकते नजर आए. पहले पूरन और पोलार्ड की जोड़ी ने तबाही मचाई, फिर स्मिथ और एंड्रिस गौस ने तूफानी बैटिंग से टीम को जीत दिलाई.
मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के एलिमिनेटर मुकाबले में फैंस को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए. एमआई न्यू यॉर्क की बल्लेबाजी और 266 रन का पहाड़नुमा स्कोर देख मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा था. लेकिन किसे पता था कि वाशिंगटन फ्रीडम के बल्लेबाज सवा शेर निकलेंगे. टीम ने 267 रन के लक्ष्य को भी बौना कर दिया और चैंपियन एमआई न्यू यॉर्क को बाहर का रास्ता दिखा दिया.
मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एमआई न्यू यॉर्क की शुरुआत धमाकेदार रही. क्विंटन डी कॉक ने सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन ठोक टीम को जोरदार शुरुआत दी. इसके बाद मैदान पर निकोलस पूरन उतरे और उन्होंने महज 31 गेंदों में रिकॉर्डतोड़ शतक ठोका. उन्होंने 5 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के शामिल जमाए. वहीं, आखिरी में कीरोन पोलार्ड ने भी तूफानी अंदाज में 25 गेंदों में 64 रन कूट डाले और टीम के स्कोर को 266 तक पहुंचा दिया
267 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाशिंगटन फ्रीडम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 10 रनों पर अपने 2 शुरुआती विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद एंड्रिस गौस और कप्तान स्टीव स्मिथ ने ऐसा गदर काटा कि गेंदबाज विकेट की भीख मांगते रहे. स्मिथ ने 110 रन की नाबाद पारी खेली जबकि गौस ने 51 गेंद में 132 रन ठोके. इस पारी में 10 चौके और 12 छक्के देखने को मिले. टीम ने टारगेट को महज 18.4 ओवर में ही चेज कर लिया.
ये भी पढे़ं...
इस टी20 मुकाबले में 536 रन बने, एक टी20 मुकाबले में ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ. नंबर-1 पर आईपीएल का 549 रन का महारिकॉर्ड है. साल 2024 में आरसीबी और हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले में इतने रन बने थे. इस मैच में आरसीबी ने 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 262 रन ठोके थे. जिसके बाद से इस 549 रन के महारिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया है.