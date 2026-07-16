Add Zee Business As A Preferred Source
App

टी20 में 536 रन का महारिकॉर्ड... 18.4 ओवर में बने 270 रन, कैसे फीका पड़ा 31 गेंद वाला शतक?

मेजर क्रिकेट लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. एक ही मैच में सबसे तेज शतक से लेकर 1000 छक्कों के रिकॉर्ड तक काफी कुछ देखने को मिला. विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 31 गेंद में सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर भी टीम को हार झेलनी पड़ी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:50 PM IST
टी20 में 536 रन का महारिकॉर्ड... 18.4 ओवर में बने 270 रन, कैसे फीका पड़ा 31 गेंद वाला शतक?
Image Credit: Pollard

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला...
Raipur Consumer Court15 min ago
2
Love Jihad19 min ago
3
Delhi University admission22 min ago
4
dehradun news24 min ago
5
Monsoon Travel India34 min ago