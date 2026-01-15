Advertisement
trendingNow13075872
Hindi Newsक्रिकेटविदर्भ की शान बने अमन... फाइनल में दिलाई धांसू एंट्री, दमदार शतक से उड़ाए कर्नाटक के परखच्चे

विदर्भ की शान बने अमन... फाइनल में दिलाई धांसू एंट्री, दमदार शतक से उड़ाए कर्नाटक के परखच्चे

विदर्भ ने कर्नाटक को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के सेमीफाइनल-1 में  6 विकेट से मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है. अब यह टीम सौराष्ट्र-पंजाब के बीच सेमीफाइनल-2 की विजेता से भिड़ेगी. यह मैच 16 जनवरी को खेला जाना है, जिसके बाद फाइनल 18 जनवरी को आयोजित होगा. विदर्भ की शान एक बार फिर अमन मोखाड़े रहे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VHT
VHT

विदर्भ ने कर्नाटक को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के सेमीफाइनल-1 में  6 विकेट से मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है. अब यह टीम सौराष्ट्र-पंजाब के बीच सेमीफाइनल-2 की विजेता से भिड़ेगी. यह मैच 16 जनवरी को खेला जाना है, जिसके बाद फाइनल 18 जनवरी को आयोजित होगा. विदर्भ की शान एक बार फिर अमन मोखाड़े रहे. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में गुरुवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए कर्नाटक की टीम 49.4 ओवरों में 280 रन पर सिमट गई. जवाब में अमन कर्नाटक के सामने कहर बनकर टूटे.

नायर ने ठोकी फिफ्टी

कर्नाटक ने 20 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से ध्रुव प्रभाकर ने करुण नायर के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 74 के स्कोर तक पहुंचाया. ध्रुव 28 रन बनाकर आउट हुए. करुण नायर ने केएल श्रीजीत के साथ 97 गेंदों में 113 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. नायर ने 90 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 76 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

विदर्भ की तरफ से छाए ये गेंदबाज

श्रेयस गोपाल ने अभिनव मनोहर के साथ छठे विकेट के लिए 55 रन जुटाए. श्रेयस गोपाल 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिनव मनोहर ने 26 रन का योगदान दिया. कृष्णन श्रीजीत ने 7 चौकों के साथ 54 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से दर्शन नालकंडे ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि यश ठाकुर ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, नचिकेत भूटे और यश कदम ने 1-1 विकेट निकाला.

ये भी पढे़ं.. IPL में खेलने को तरस.. BBL में बुरी तरह गरजा 2 करोड़ी, KKR की हो गई बल्ले-बल्ले

अमन मोखाड़े जीत के हीरो

इसके जवाब में विदर्भ ने 46.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम ने महज 9 के स्कोर पर अथर्व तायडे का विकेट गंवा दिया था. यहां से अमन मोखाड़े ने ध्रुव शौरे के साथ दूसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 107 रन तक पहुंचाया. ध्रुव 64 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए. यहां से अमन मोखाड़े ने समर्थ आर के साथ तीसरे विकेट के लिए 147 रन जुटाकर विदर्भ को जीत की दहलीज पर ला दिया. मोखाड़े 122 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 138 रन बनाकर आउट हुए. यहां से रविकुमार समर्थ ने 69 गेंदों में 7 चौकों के साथ नाबाद 76 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. विपक्षी खेमे से अभिलाष शेट्टी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि विद्याधर पाटिल ने 1 विकेट निकाला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

VHT

Trending news

घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग