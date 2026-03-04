Advertisement
न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी! ये 3 बल्लेबाज पलट सकते हैं मैच का नतीजा, नहीं रोका तो पड़ेंगे लेने के देने

न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी! ये 3 बल्लेबाज पलट सकते हैं मैच का नतीजा, नहीं रोका तो पड़ेंगे लेने के देने

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच शाम को 7 बजे इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि न्यूजीलैंड के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. चलिए समझते हैं कौन और कैसे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:06 PM IST
Image credit - X/proteas men
Image credit - X/proteas men

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में कांटे की टक्कर है. मुकाबले को जीतने वाली टीम इस टी20 विश्व कप की पहली फाइनलिस्ट बनेगी. दोनों टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने की होड़ होगी.बता दें कि दोनों ही देश अपने पहले टी20 विश्व कप के खिताब की तलाश में हैं.ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आज जीत किसकी होगी. बहरहाल, आज के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के 3 ऐसे बल्लेबाज हैं, जो कि कीवी टीम के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. ऐसे में हम जानेंगे वह तीन खिलाड़ी कौन हैं, जो न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं.साथ ही मौजूदा टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है. चलिए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर...

एडेन मार्करम

इस मामले में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कम का नाम है. मार्करम ने मौजूदा टी20 विश्व कप में जमकर रन बनाए हैं. साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका के लिए इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर भी रहे हैं. ऐसे में कीवी गेंदबाजों को उन्हें जल्द चलता करना होगा नहीं, तो वह उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. वहीं, अगर बात करें उनके आंकड़ों कि तो 7 मैचों की 7 पारियों में 53.89 की धमाकेदार औसत से 268 रन ठोके हैं, वह फिलहाल विश्व कप में तीसरे और दक्षिण अफ्रीका के लिए टॉप स्कोरर रहे हैं. 

रेयान रिकेल्टन 

न्यूजीलैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा रेयान रिकेल्टन बन सकते हैं. रिकेल्टन दक्षिण अफ्रीका के लिए तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. अपनी तेज तर्रार पारी की बदौलत वह मौजूदा टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के दूसरे टॉप स्कोरर भी हैं. उन्होंने अभी तक खेले 7 मैचों की 7 पारियों में 38.90 की औसत से 228 रन बनाए हैं. जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 61 रनों का रहा है. ऐसे में इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं.

डेवाल्ड ब्रेविस

न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा सबसे बड़ा खतरा डेवाल्ड ब्रेविस हो सकता है. ब्रेविस अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में वह अगर चल गए तो स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का दम रखते हैं. बहरहाल, आपको बता दें कि उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 28.90 की औसत से 173 रन बनाए हैं.ऐसे में आज भी ईडन गार्डन में खास कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Aiden Markramdewald brevisRyan Rickelton

