न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी! ये 3 बल्लेबाज पलट सकते हैं मैच का नतीजा, नहीं रोका तो पड़ेंगे लेने के देने

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में कांटे की टक्कर है. मुकाबले को जीतने वाली टीम इस टी20 विश्व कप की पहली फाइनलिस्ट बनेगी. दोनों टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने की होड़ होगी.बता दें कि दोनों ही देश अपने पहले टी20 विश्व कप के खिताब की तलाश में हैं.ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आज जीत किसकी होगी. बहरहाल, आज के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के 3 ऐसे बल्लेबाज हैं, जो कि कीवी टीम के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. ऐसे में हम जानेंगे वह तीन खिलाड़ी कौन हैं, जो न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं.साथ ही मौजूदा टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है. चलिए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर...

एडेन मार्करम

इस मामले में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कम का नाम है. मार्करम ने मौजूदा टी20 विश्व कप में जमकर रन बनाए हैं. साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका के लिए इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर भी रहे हैं. ऐसे में कीवी गेंदबाजों को उन्हें जल्द चलता करना होगा नहीं, तो वह उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. वहीं, अगर बात करें उनके आंकड़ों कि तो 7 मैचों की 7 पारियों में 53.89 की धमाकेदार औसत से 268 रन ठोके हैं, वह फिलहाल विश्व कप में तीसरे और दक्षिण अफ्रीका के लिए टॉप स्कोरर रहे हैं.

रेयान रिकेल्टन

न्यूजीलैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा रेयान रिकेल्टन बन सकते हैं. रिकेल्टन दक्षिण अफ्रीका के लिए तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. अपनी तेज तर्रार पारी की बदौलत वह मौजूदा टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के दूसरे टॉप स्कोरर भी हैं. उन्होंने अभी तक खेले 7 मैचों की 7 पारियों में 38.90 की औसत से 228 रन बनाए हैं. जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 61 रनों का रहा है. ऐसे में इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं.

डेवाल्ड ब्रेविस

न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा सबसे बड़ा खतरा डेवाल्ड ब्रेविस हो सकता है. ब्रेविस अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में वह अगर चल गए तो स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का दम रखते हैं. बहरहाल, आपको बता दें कि उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 28.90 की औसत से 173 रन बनाए हैं.ऐसे में आज भी ईडन गार्डन में खास कर सकते हैं.

