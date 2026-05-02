IPL में दोहरा शतक ठोक सकते हैं ये 3 खूंखार बल्लेबाज, इनके सामने गेंदबाज मांगते हैं रहम की भीख

Team India: IPL के इतिहास में आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं जड़ पाया है. IPL के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 23 अप्रैल 2013 को पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI) के खिलाफ IPL मैच में 175 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. तब से लेकर अब तक 13 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी IPL में क्रिस गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है, लेकिन 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो न सिर्फ क्रिस गेल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बल्कि IPL के इतिहास का पहला दोहरा शतक भी ठोक सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

1. वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी में पूरा दमखम है कि वह IPL के इतिहास का पहला दोहरा शतक ठोक सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में महज 14 साल की उम्र में डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL के 17 मैचों में 38.59 की औसत से 656 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का IPL में हाईएस्ट स्कोर 103 रन है. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL के 17 मैचों में 53 चौके और 61 छक्के ठोके हैं.

2. प्रभसिमरन सिंह

विस्फोटक ओपनर प्रभसिमरन सिंह IPL के इतिहास का पहला दोहरा शतक ठोक सकते हैं. प्रभसिमरन सिंह IPL में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम के लिए ओपनिंग करते हैं. प्रभसिमरन सिंह पावर-प्ले में बहुत कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. आईपीएल में अपने चौके और छक्कों के तूफान से प्रभसिमरन सिंह यह दिखा चुके हैं कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं. IPL में प्रभसिमरन सिंह का प्रदर्शन दमदार रहा है. उन्होंने 59 IPL मुकाबलों में 156.94 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1651 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक IPL के 59 मैचों में 171 चौके और 88 छक्के ठोके हैं.

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3. प्रियांश आर्या

प्रियांश आर्या क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के खूंखार ओपनर प्रियांश आर्या IPL के इतिहास का पहला दोहरा शतक ठोक सकते हैं. ये बल्लेबाज लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. 24 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 24 मैचों में 31.58 की औसत और 200.53 के स्ट्राइक रेट से 758 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या IPL की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं. प्रियांश आर्या ने IPL में एक शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. प्रियांश आर्या बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 24 मैचों में 76 चौके और 51 छक्के ठोके हैं.