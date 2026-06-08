वैभव के सामने होंगे 3 चैलेंज... बदलना पड़ सकता है बैटिंग का अंदाज, गांगुली ने दिया अलर्ट

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में 15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर साबित हुए. नतीजन उन्हें आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह मिली. वैभव जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. लेकिन उनके सामने 3 बड़े चैलेंज होंगे, जिनपर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने खुलकर बात की है. गांगुली ने ये भी कहा कि इंडिया डेब्यू पर वैभव से ज्यादा उम्मीदें न रखें बल्कि उन्हें आजादी से खेलने दें.
गांगुली ने वैभव को लेकर कहा, "उन्हें बस अपना खेल खेलने दें, उनसे तुरंत बहुत ज़्यादा उम्मीदें न रखें. बस सेटल होने दें क्योंकि उनमें बहुत टैलेंट है, जैसा कि भारत में कई अन्य खिलाड़ियों में है. वह सिर्फ 15 साल के हैं और मुझे नहीं लगता कि वह दबाव के बारे में ज्यादा सोचेंगे और हमने IPL में भी उनमें यही देखा था. जाहिर है, भारत के लिए खेलना अलग बात है और वह ऐसे दौरों पर जाएंगे जहां विकेट थोड़े अलग होंगे."
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गांगुली ने आगे कहा, "वैभव ऐसे दौरे करने वाले हैं जहां सीम मूवमेंट होगी और नई गेंद के साथ थोड़ा ज्यादा बाउंस और मूवमेंट मिलेगा, इसलिए खेल थोड़ा अलग होगा. लेकिन मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है." आईपीएल 2026 में वैभव ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए. आईपीएल इतिहास के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम दर्ज हुआ है. उन्होंने इस सीजन 72 छक्के जमाए हैं. इसके अलावा भी जूनियर क्रिकेट में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं.