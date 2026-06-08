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वैभव के सामने होंगे 3 चैलेंज... बदलना पड़ सकता है बैटिंग का अंदाज, गांगुली ने दिया अलर्ट

Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया और टॉप स्कोरर साबित हुए. नतीजन उन्हें आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली. जल्द ही वह टीम डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने 3 बड़े चैलेंज होंगे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:29 PM IST
वैभव के सामने होंगे 3 चैलेंज... बदलना पड़ सकता है बैटिंग का अंदाज, गांगुली ने दिया अलर्ट
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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