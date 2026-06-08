वैभव के सामने होंगे 3 चैलेंज... बदलना पड़ सकता है बैटिंग का अंदाज, गांगुली ने दिया अलर्ट

गांगुली ने आगे कहा, "वैभव ऐसे दौरे करने वाले हैं जहां सीम मूवमेंट होगी और नई गेंद के साथ थोड़ा ज्यादा बाउंस और मूवमेंट मिलेगा, इसलिए खेल थोड़ा अलग होगा. लेकिन मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है." आईपीएल 2026 में वैभव ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए. आईपीएल इतिहास के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम दर्ज हुआ है. उन्होंने इस सीजन 72 छक्के जमाए हैं. इसके अलावा भी जूनियर क्रिकेट में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं.