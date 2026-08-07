Explained: जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से कितने नुकसान? प्रैक्टिस मैच में दिखा असर, श्रीलंका की बल्ले-बल्ले

IND vs SL: टीम इंडिया में इन दिनों इंजरी एक बड़ा सवाल बनी हुई है. कई खिलाड़ी चोट के चलते श्रीलंका टूर से बाहर हैं, इनमें से एक नाम टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी है. जसप्रीत बुमराह को स्क्वॉड में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी मौजूदगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर निर्भर थी. रवानगी से दो दिन पहले बुरी खबर आई और पता चला कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हैं. उनके स्थान पर अनकैप्ड आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया. अब बुमराह की गैरमौजूदगी से भारत को क्या नुकसान है ये हम आपको बताते हैं.