Explained: जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से कितने नुकसान? प्रैक्टिस मैच में दिखा असर, श्रीलंका की बल्ले-बल्ले

IND vs SL: टीम इंडिया में इन दिनों इंजरी एक बड़ा सवाल बनी हुई है. कई खिलाड़ी चोट के चलते श्रीलंका टूर से बाहर हैं, इनमें से एक नाम टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी है. जसप्रीत बुमराह को स्क्वॉड में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी मौजूदगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर निर्भर थी. रवानगी से दो दिन पहले बुरी खबर आई और पता चला कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हैं. उनके स्थान पर अनकैप्ड आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया. अब बुमराह की गैरमौजूदगी से भारत को क्या नुकसान है ये हम आपको बताते हैं.
भारतीय टीम 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया 7 अगस्त से 3 दिन का प्रैक्टिस टेस्ट खेल रही है. इस मुकाबले में ही बुमराह की गैरमौजूदगी का एक नुकसान देखने को मिल गया है. मुकाबला कांटे का था बल्कि श्रीलंका की टीम मेहमान टीम पर हावी ही नजर आई. पहले दिन भारत ने 8 विकेट झटके, जिसमें एक ही विकेट तेज गेंदबाज के हाथ में था. गुरनूर बराड़ ने पवन रत्नायके को आउट किया था. बाकी 6 विकेट स्पिनर्स ने लिए जबकि एक विकेट रन आउट का था.
जसप्रीत बुमराह के पास हर तरह कि पिच पर खेलने का खासा अनुभव है. वह श्रीलंका में भले ही टेस्ट नहीं खेले हैं, लेकिन वहां की पिचों से वाकिफ हैं. बुमराह की गैरमौजूदगी का पहला नुकसान बॉलिंग यूनिट में अनुभव की कमी है. टीम इंडिया की पेस बैटरी में एक भी गेंदबाज बुमराह जितना अनुभवी नहीं है. बुमराह ने 52 टेस्ट की 99 पारियों में 234 विकेट झटके हैं. प्रैक्टिस टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज फेल दिखे.
बुमराह की गैरमौजूदगी का दूसरा बड़ा नुकसान है कि भारतीय पेस यूनिट का प्रभाव नई गेंद से कम नजर आएगा. जसप्रीत बुमराह नई गेंद से विरोधी टीम पर दबाव बनाने में माहिर हैं. तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हावी होने के लिए फायदा मिलता है. बुमराह आक्रामक गेंदबाजी से श्रीलंका टीम को बैकफुट पर ढकेल सकते थे, प्रैक्टिस मैच में सिराज और कृष्णा ये काम करने में कामयाब नहीं हुए. यही वजह थी कि पहले ही दिन श्रीलंका ने बोर्ड पर 363 रन टांग दिए.
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श्रीलंका में टर्निंग ट्रैक होते हैं, ऐसे में स्पिनर्स के लिए ये फायदेमंद होंगे. लेकिन तेज गेंदबाजी यूनिट की अग्निपरीक्षा होगी. अगर पेसर्स फेल होते हैं तो एक बार फिर टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट सवालों के घेरे में होगी. बुमराह का अनुभव श्रीलंका पर बड़ा असर डाल सकता था, अब उनकी इंजरी एक खुशखबरी बन चुकी है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान हशन तिलकरत्ने ने माना की बुमराह का न होना श्रीलंका के लिए बड़ा फायदा है और भारत के लिए बड़ा नुकसान है.