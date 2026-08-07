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Explained: जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से कितने नुकसान? प्रैक्टिस मैच में दिखा असर, श्रीलंका की बल्ले-बल्ले

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस टेस्ट खेल रही है. मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के नुकसान की एक झलक देखने को मिली.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:48 PM IST
Explained: जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से कितने नुकसान? प्रैक्टिस मैच में दिखा असर, श्रीलंका की बल्ले-बल्ले
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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