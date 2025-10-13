Advertisement
trendingNow12959568
Hindi Newsक्रिकेट

'हिटमैन' रोहित शर्मा के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा भारत, ये रहे 3 बड़े कारण

साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा, तब तक रोहित शर्मा साढे़ 40 साल तक के हो जाएंगे. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 13, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हिटमैन' रोहित शर्मा के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा भारत, ये रहे 3 बड़े कारण

रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ICC 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हाल ही में शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा से अचानक वनडे की कप्तानी छीन ली गई. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए युवा बल्लेबाजों की टीम इंडिया में एंट्री करवाना चाहते हैं, ऐसे में वह रोहित शर्मा को कोई खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा, तब तक रोहित शर्मा साढे़ 40 साल तक के हो जाएंगे. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं.

1. चतुर रणनीतिकार और अनुभवी क्रिकेटर की खलेगी कमी

रोहित शर्मा यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे ICC ट्रॉफी को जिताया जाता है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो इससे टीम इंडिया को ही नुकसान झेलना पड़ेगा. वह एक चतुर रणनीतिकार और अनुभवी क्रिकेटर की कमी से जूझती नजर आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. बिना रोहित के प्रेशर मैच में चोक कर जाएगी टीम इंडिया

टीम इंडिया अगर रोहित शर्मा के बिना 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने उतरी तो वह प्रेशर मैच में चोक कर सकती है. रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने पिछले साल भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी. रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना बेहद घातक होगा.

3. साउथ अफ्रीका में तेज पिचों पर खुल जाएगी पोल

वर्ल्ड कप 2027 के दौरान साउथ अफ्रीका की तेज पिचों पर टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज जूझते नजर आ सकते हैं. ऐसे में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए बहुत घातक हो सकती है. वर्ल्ड कप 2027 के दौरान टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा जैसा मजबूत बल्लेबाज मौजूद होगा तो भारतीय टीम के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी. रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका में तेज पिचों पर वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का बहुत अनुभव है. रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 256 रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका की धरती पर रोहित शर्मा ने वनडे मैचों में 1 शतक भी जमाया हुआ है. साउथ अफ्रीका की धरती पर वनडे में रोहित का हाइएस्ट स्कोर 115 रन है. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई