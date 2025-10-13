'हिटमैन' रोहित शर्मा के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा भारत, ये रहे 3 बड़े कारण

रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ICC 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हाल ही में शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा से अचानक वनडे की कप्तानी छीन ली गई. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए युवा बल्लेबाजों की टीम इंडिया में एंट्री करवाना चाहते हैं, ऐसे में वह रोहित शर्मा को कोई खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा, तब तक रोहित शर्मा साढे़ 40 साल तक के हो जाएंगे. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं.

1. चतुर रणनीतिकार और अनुभवी क्रिकेटर की खलेगी कमी

रोहित शर्मा यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे ICC ट्रॉफी को जिताया जाता है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं, तो इससे टीम इंडिया को ही नुकसान झेलना पड़ेगा. वह एक चतुर रणनीतिकार और अनुभवी क्रिकेटर की कमी से जूझती नजर आएगी.

2. बिना रोहित के प्रेशर मैच में चोक कर जाएगी टीम इंडिया

टीम इंडिया अगर रोहित शर्मा के बिना 2027 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने उतरी तो वह प्रेशर मैच में चोक कर सकती है. रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने पिछले साल भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी. रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना बेहद घातक होगा.

3. साउथ अफ्रीका में तेज पिचों पर खुल जाएगी पोल

वर्ल्ड कप 2027 के दौरान साउथ अफ्रीका की तेज पिचों पर टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज जूझते नजर आ सकते हैं. ऐसे में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए बहुत घातक हो सकती है. वर्ल्ड कप 2027 के दौरान टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा जैसा मजबूत बल्लेबाज मौजूद होगा तो भारतीय टीम के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी. रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका में तेज पिचों पर वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का बहुत अनुभव है. रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 256 रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका की धरती पर रोहित शर्मा ने वनडे मैचों में 1 शतक भी जमाया हुआ है. साउथ अफ्रीका की धरती पर वनडे में रोहित का हाइएस्ट स्कोर 115 रन है. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है.