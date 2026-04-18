50 ओवर और 574 रन... वैभव सूर्यवंशी सहित बिहारियों की तिकड़ी का गजब विस्फोट, गिड़गिड़ाते रह गए गेंदबाज

Unique Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें अजूबा कहें तो गलत नहीं होगा. टी20 फॉर्मेट में ऐसे रिकॉर्ड्स की झड़ी देखने को मिलती है. लेकिन आज हम वनडे फॉर्मेट के रिकॉर्ड की बात करने जा रहे हैं. एक ऐसा मैच जिसमें बिहार की एक तिकड़ी ने 50 ओवर के मैच में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी अपने दोहरे शतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी तबाही ने विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा डाले.

किन टीमों के बीच था मुकाबला?

ये मुकाबला विजय हजारे ट्रॉफी का था, जिसमें बिहार और अरुणाचल प्रदेश की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरी थीं. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि मुकाबला टी20 की तरह नजर आया. तीन बिहारी बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली थीं और एक बल्लेबाज ने फिफ्टी ठोकी. इन पारियों की बदौल इस टीम ने बोर्ड पर 574 रन टांग दिए थे.

वैभव का तूफान

वैभव सूर्यवंशी भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े थे. उन्होंने महज 84 गेंद में 190 रन की आतिशी पारी खेली. उन्होंने 226.19 के स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की. इस पारी में 15 छक्के और 16 चौके देखने को मिले. इसके अलावा पियूष सिंह ने 77 रन की पारी खेली. आयुष लोहारुका ने भी 56 गेंद में 116 रन की आतिशी पारी खेली. इसके बाद कप्तान साकिबुल गनी ने हाहाकार मचाया. उन्होंने 320.00 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंद में 128 रन ठोके और 12 छक्के और 10 चौके जमाए.

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बना 574 रन का असंभव रिकॉर्ड

इन पारियों की बदौलत बिहार ने बोर्ड पर 574 रन टांग दिए. आमतौर पर 50 ओवर के फॉर्मेट में 300-350 रन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इस मैच में 574 रन बने. इस मैच में बिहार की टीम ने 397 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इससे पहले लिस्ट ए में तमिलनाडु ने 504 रन बनाने का कारनामा किया था, लेकिन इस मुकाबले में वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया. अब देखना होगा ये रिकॉर्ड कभी टूटता है या नहीं.