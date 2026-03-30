IPL में 200 का करिश्मा... इतिहास रचने की दहलीज पर 3 गेंदबाज, कौन है इस रिकॉर्ड का बादशाह?

IPL Records: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है. पहले ही दो मैच फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुए. रिकॉर्ड्स की झड़ी लगती नजर आ रही है. इस बीच हम आपको 3 ऐसे गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने IPL करियर में बड़े माइलस्टोन की दहलीज पर खड़े हुए हैं.
Trending Photos
IPL Records: आईपीएल 2026 में अभी तक 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और टूर्नामेंट का शोर पूरे भारत में छाया हुआ है. दोनों मैचों में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई. अभी तक बैटिंग के रिकॉर्ड्स का शोर था, लेकिन अब बारी गेंदबाजों की है. हम आपको उन 3 गेंदबाजों के नाम बताने जा रहे हैं, जो इस सीजन बड़ी उपलब्धि की दहलीज पर खड़े हुए हैं. इस लिस्ट के बादशाह युजवेंद्र चहल हैं, लेकिन अब लिस्ट में तीन नाम और भी जुड़ने जा रहे हैं.
हम बात कर रहे हैं, आईपीएल करियर में 200 विकेटों की. सिर्फ युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेट लेने का कारनामा किया है. लेकिन अब रेस में सबसे ऊपर भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवी ने पहले मैच में 1 विकेट लिया और 199 विकेटों तक पहुंच गए हैं. इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्होंने 191 आईपीएल मैच खेले. अब देखना होगा कि अगले मैच में वह 200 विकेट पूरे कर पाते हैं या नहीं.
इसके बाद रेस में सुनील नरेन हैं. उन्होंने भी अपने पहले आईपीएल मैच में 1 विकेट झटका. नरेन अभी तक 190 मैच खेल जुके हैं, जिसमें उनके नाम 188 विकेट दर्ज हैं. 200 के आंकड़े से नरेन अब 12 विकेट दूर हैं. देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में उन्हें 200 के आंकड़े तक पहुंचने में कितना समय लगता है. नरेन का प्रदर्शन पहले मैच में कुछ खास देखने को नहीं मिला.
ये भी पढे़ं.. 25.20 करोड़ लेकर चूना लगा रहे ग्रीन! क्यों नहीं की गेंदबाजी? रहाणे ने खोल दी पोल
टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस रेस में बने हुए हैं. उन्हें 200 के आंकड़े को छूने के लिए 17 विकेट चाहिए. फिलहाल बुमराह 146 मैच में ही 183 विकेट झटक चुके हैं. उन्होंने अभी तक आईपीएल करियर में 3 बार 4 विकेट जबकि 2 बार पंजा खोला है. केकेआर के खिलाफ मुकाबले में बुमराह को एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल हुए थे.