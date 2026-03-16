चंद मैच खेलकर बलि चढ़ गया इन 3 खिलाड़ियों का IPL करियर, गुमनामी के अंधेरे में डूब गया नाम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 3 धाकड़ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिनका करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया है. अब तो ज्यादातर क्रिकेट फैंस IPL के इन 3 धुरंधर खिलाड़ियों का नाम भी भूल चुके हैं.
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 3 धाकड़ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिनका करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया है. अब तो ज्यादातर क्रिकेट फैंस IPL के इन 3 धुरंधर खिलाड़ियों का नाम भी भूल चुके हैं. गुमनामी की दुनिया में ये 3 खिलाड़ी ऐसे चले गए कि फिर दोबारा उनकी वापसी नहीं हो पाई. आइए एक नजर डालते हैं इन 3 बदनसीब खिलाड़ियों पर:
1. मनप्रीत गोनी
पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने साल 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था. मनप्रीत गोनी ने साल 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर भारत की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का मौका मिला. मनप्रीत गोनी IPL में हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए खेले, लेकिन वह साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में किए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए. मनप्रीत गोनी ने 44 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 99 रन बनाने के अलावा 37 विकेट हासिल किए हैं.
2. तिरुमलासेट्टी सुमन
हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज तिरुमलासेट्टी सुमन हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के लिए रन मशीन थे. तिरुमलासेट्टी सुमन ने IPL 2009 में 237 रन बनाए और 2010 के IPL सीजन में भी अपनी सफलता को दोहराया. तिरुमलासेट्टी सुमन ने तब एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स टीम के लिए 307 रन बनाए थे. हालांकि, अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ, उन्होंने सात पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए. उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए. तिरुमलासेट्टी सुमन ने 43 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 676 रन बनाने के अलावा 6 विकेट हासिल किए हैं.
3. कामरान खान
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कामरान खान को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 IPL सीजन के लिए चुना था. राजस्थान रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया. 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वह गेंदबाजी करने की क्षमता रखते थे. कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट खेली. कामरान खान अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातोंरात सुर्खियों में आ गए, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए. इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं. स्वप्निल असनोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वाल्थाटी, पश्चिम बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ी, गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. कामरान खान ने 9 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 रन बनाने के अलावा 9 विकेट हासिल किए हैं.