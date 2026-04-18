IPL 2026 के बाद खत्म हो सकता है इन 3 खिलाड़ियों का IPL करियर? अगली नीलामी में कोई भाव तक नहीं देगा!

भारत के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो संभवत: साल 2026 में अपना आखिरी IPL सीजन खेल रहे हैं. IPL 2026 सीजन के बाद इन 3 खिलाड़ियों का IPL करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है. अब इन 3 खिलाड़ियों को अगले IPL सीजन में कोई भी टीम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहेगी. अब निकट भविष्य में फिर इन तीन खिलाड़ियों को IPL में खेलने का मौका शायद ही मिलेगा. भारत के इन 3 खिलाड़ियों का IPL करियर इसी सीजन में ही खत्म होता नजर आ रहा है.

1. मनीष पांडे

मनीष पांडे का IPL करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है. IPL 2026 के लिए मनीष पांडे को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 75 लाख रुपये में रिटेन किया था, लेकिन अभी तक इस बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में जगह देने के लायक भी नहीं समझा जा रहा है. मतलब इशारा साफ है कि अब 36 साल के मनीष पांडे की फॉर्म पहले जैसी नहीं रही. मनीष पांडे अगले IPL सीजन में 37 साल के हो जाएंगे. ऐसे में IPL 2027 के ऑक्शन में कोई भी टीम मनीष पांडे को भाव तक नहीं देगी. IPL में मनीष पांडे ने अभी तक कुल 174 मैचों में 29.42 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 3942 रन बनाए हैं. इस दौरान मनीष पांडे का हाईएस्ट स्कोर 114 रन रहा है. मनीष पांडे ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 1 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं.

2. ईशांत शर्मा

भारत के 37 साल के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को IPL 2026 के लिए गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 75 लाख रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस तेज गेंदबाज को अभी तक गुजरात टाइटंस (GT) ने मौजूदा सीजन के एक भी मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. गुजरात टाइटंस (GT) की टीम मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अशोक शर्मा जैसे भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ उतर रही है, जो इस बात के संकेत हैं कि अब IPL में 37 साल के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की कोई जरूरत नहीं समझी जा रही है. ईशांत शर्मा अगले IPL सीजन में 38 साल के हो जाएंगे. ऐसे में IPL 2027 के ऑक्शन में कोई भी टीम ईशांत शर्मा को नहीं खरीदेगी. IPL में ईशांत शर्मा ने अभी तक कुल 117 मैचों खेले हैं और सिर्फ 96 विकेट हासिल किए हैं.

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3. अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे अपने लचर प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन अब IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद उनका IPL करियर भी खत्म हो सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने IPL 2026 के लिए अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अजिंक्य रहाणे साल 2025 से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर वह फ्लॉप साबित हुए हैं. IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे अभी तक अपने 6 मैचों में 30.40 की खराब औसत से 152 रन ही बना पाए हैं. अजिंक्य रहाणे IPL 2026 सीजन में अभी तक 67, 8, 8*, 41, 28 और 0 रन के स्कोर ही बना पाए हैं. ऐसे में IPL 2027 के ऑक्शन में कोई भी टीम अजिंक्य रहाणे को खराब प्रदर्शन के आधार पर अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी. IPL में अजिंक्य रहाणे ने अभी तक कुल 204 मैचों में 30.49 की औसत से 5184 रन बनाए हैं. इस दौरान अजिंक्य रहाणे का हाईएस्ट स्कोर 105 रन रहा है. अजिंक्य रहाणे ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 2 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं.