भारत और पाकिस्तान... दोनों ही देशों से खेलने वाले 3 धाकड़ क्रिकेटर्स, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम
Advertisement
trendingNow12920435
Hindi Newsक्रिकेट

भारत और पाकिस्तान... दोनों ही देशों से खेलने वाले 3 धाकड़ क्रिकेटर्स, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेलना एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है. हमेशा से ही इन दोनों देशों के बीच हाईवोल्टेज क्रिकेट मैच होते रहे हैं. ऐसे में कोई क्रिकेटर अगर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेलता है तो उसमें हालात के हिसाब से कुछ को ढालने का टैलेंट होना चाहिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 13, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत और पाकिस्तान... दोनों ही देशों से खेलने वाले 3 धाकड़ क्रिकेटर्स, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेलना एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है. हमेशा से ही इन दोनों देशों के बीच हाईवोल्टेज क्रिकेट मैच होते रहे हैं. ऐसे में कोई क्रिकेटर अगर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेलता है तो उसमें हालात के हिसाब से कुछ को ढालने का टैलेंट होना चाहिए. भारत के तीन क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और दोनों ही देशों से क्रिकेट खेला. आइए जानते हैं, उन 3 खिलाड़ियों के बारे में.

1. अब्दुल हफीज कारदार

अब्दुल हफीज कारदार को पाकिस्तान क्रिकेट का जनक माना जाता है. अब्दुल हफीज कारदार का जन्म लाहौर में 1925 को हुआ. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान भी थे. उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट मैच और पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैच खेले. अपने करियर में उन्होंने 26 टेस्ट मैच में 927 रन बनाए और 21 विकेट भी चटकाए. पाकिस्तान के लिए अपना पहला टेस्ट मैच अब्दुल हफीज कारदार ने भारत के खिलाफ ही खेला. अब्दुल हफीज कारदार की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने भारत को 1952 में लखनऊ टेस्ट में हराया था. अब्दुल हफीज कारदार कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए फेमस रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. आमिर ईलाही

आमिर ईलाही भारत और पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर थे. आमिर ईलाही ने 1947 में भारत के लिए अपना एकमात्र टेस्ट खेला था. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैच खेले. उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और केवल 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 7 विकेट झटके और 82 रन बनाए. घरेलू क्रिकेट में वह खासे सफल रहे थे और वह बड़ौदा टीम के अहम खिलाड़ी थे. आमिर ईलाही अपनी लेग ब्रेक के लिए फेमस थे.

fallback

3. गुल मोहम्मद

गुल मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1921 को हुआ. आजादी से पहले वह भारत के लिए क्रिकेट खेले, लेकिन बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान चले गए. गुल ने भारत के लिए 1946 से 1952 के बीच 8 टेस्ट मैच खेले. 1956 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना एकमात्र क्रिकेट खेला. गुल ने अपने करियर में 9 टेस्ट मैचों में 205 रन बनाए. रणजी ट्रॉफी में विजय हजारे के साथ उनकी साझेदारी को आज भी याद किया जाता है.

fallback

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
;