Opinion: 3 क्रिकेटर... जिन्हें भारत की T20I टीम से तुरंत करना चाहिए बाहर, अचानक बन गए सबसे बड़े बोझ

IND vs ENG: भारत के 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिन्हें खराब प्रदर्शन के आधार पर तुरंत T20I टीम से बाहर किया जाना चाहिए. ये 3 क्रिकेटर्स भारतीय टी20 टीम के लिए अचानक बोझ बन गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद से भारत को अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने के आखिरी में खेली गई दो मैचों की T20I सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है.
जुलाई महीने में भी टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया 0-2 से पीछे है. इस T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. भारत की T20I टीम को मजबूत बनाने के लिए 3 फ्लॉप क्रिकेटर्स को ड्रॉप करना बेहद जरूरी है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 क्रिकेटर्स पर-
तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम की सबसे बड़ी कमजोरी हैं. तिलक वर्मा के बल्ले से पिछली 10 T20I पारियों में केवल 215 रन ही निकले हैं. तिलक वर्मा ने इस दौरान महज एक अर्धशतक ही ठोका है. इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 T20I मैचों में तिलक वर्मा के बल्ले से 13, 24* और 3 रन के स्कोर ही निकले हैं. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए तिलक वर्मा को तुरंत भारत की T20I टीम से बाहर किया जाना चाहिए. साथ ही उपकप्तानी से भी हटाया जाना चाहिए. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अभी तक 54 T20I मैचों में 1504 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार को भारत की T20I टीम में मौका मिलना चाहिए.
ईशान किशन भी टीम इंडिया के लिए नंबर-3 बल्लेबाजी पोजीशन पर फ्लॉप हो रहे हैं. ईशान किशन ने भारत के लिए पिछली 10 T20I पारियों में केवल 216 रन ही बनाए हैं. ईशान किशन ने इस दौरान सिर्फ एक अर्धशतक ही ठोका है. ईशान किशन की जगह नंबर-3 बैटिंग पोजीशन पर संजू सैमसन को बैटिंग के लिए उतारा जाना चाहिए. ईशान किशन के नंबर-3 बल्लेबाजी पोजीशन पर फ्लॉप होने के कारण टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी धराशायी हो रहा है. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 50 T20I मैचों में 1403 रन बनाए हैं.
अक्षर पटेल का हालिया फॉर्म बहुत खराब है. यह लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर टीम इंडिया पर सबसे बड़ा बोझ बन गया है. गेंद और बल्ले से अक्षर पटेल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. अक्षर पटेल ने भारत के लिए बैटिंग करते हुए पिछली 10 T20I पारियों में केवल 65 रन ही बनाए हैं. अक्षर पटेल ने इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए पिछली 10 T20I पारियों में सिर्फ 13 विकेट ही हासिल किए हैं. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए अक्षर पटेल को तुरंत भारत की T20I टीम से बाहर किया जाना चाहिए.