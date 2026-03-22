दुनिया के टॉप 3 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने IPL के एक सीजन में ठोके सबसे ज्यादा छक्के

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL के बीते 18 सीजन में खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं. इस दौरान बल्लेबाजों ने जमकर चौके और छक्कों की बरसात करते हुए फैंस का खूब मनोरंजन किया है. IPL इतिहास के टॉप-3 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने इस टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के ठोके हैं.

1. क्रिस गेल

- IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. क्रिस गेल ने IPL 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे और उन्होंने 15 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 733 रन बनाए थे.

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- IPL 2013 में भी क्रिस गेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था. क्रिस गेल ने आरसीबी की जर्सी में खेलते हुए इस सीजन 51 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने IPL 2013 में 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 708 रन बनाए थे.

- IPL 2011 में क्रिस गेल का प्रदर्शन बेमिसाल रहा था. क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए इस सीजन 44 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने इस साल खेले 12 मुकाबलों में 183 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे, और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे.

2. आंद्रे रसेल

IPL में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस का मनोरंजन करने वाले आंद्रे रसेल IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. आंद्रे रसेल ने IPL 2019 में KKR की ओर से खेलते हुए 52 छक्के लगाए थे. आंद्रे रसेल ने इस सीजन 15 मुकाबलों में 204 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 510 रन बनाए थे.

3. जोस बटलर

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के लिए साल 2022 बल्ले से लाजवाब रहा था. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जोस बटलर ने इस सीजन 45 छक्के लगाए थे. 17 मुकाबलों में जोस बटलर ने 149 के स्ट्राइक रेट से 863 रन भी बनाए थे, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी.