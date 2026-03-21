IPL: RCB में ओपनिंग खतरनाक... 3 फिनिशर्स से भी कांप रहे विरोधी, धुरंधरों की फौज से तैयार प्लेइंग-XI

IPL 2026: आईपीएल 2026 के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. पहले मैच में ही फैंस रोमांच के ट्रिपल डोज का इंतजार कर रहे हैं. ओपनिंग मैच आरसीबी और रिकॉर्डधारी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को आरसीबी के होमग्राउंड पर खेला जाएगा. आरसीबी इतिहास में पहली बार डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर मैदान में उतरेगी. इस टीम ने 19वें सीजन से पहले 17 खिलाड़ियों के एक मजबूत कोर को रिटेन किया है और अबू धाबी में हुए IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में कुछ खास खिलाड़ियों को खरीदकर धुरंधरों की फौज तैयार कर ली है.

ओपनिंग पहले ही खतरनाक

आरसीबी की ओपनिंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. टीम की ओपनिंग बेहद खतरनाक है. विराट कोहली के साथ फिल साल्ट भी एक तरफ से एक्शन में नजर आते हैं. पिछले साल टीम को खिताबी जीताने में ओपनिंग जोड़ी का अहम योगदान था. विराट कोहली के साथ फिल साल्ट के साथ एक ओपनिंग ऑप्शन जैकब बेथेल भी होंगे क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था.

3 और 4 नंबर भी दमदार

इसके बाद नंबर-3 पर अनुभवी देवदत्त पडिक्कल अपनी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने के लिए तैयार रहेंगे. उनकी टक्कर वेंकटेश अय्यर से हो सकती है, हालांकि पडिक्कल पहली पसंद होंगे. अय्यर को 7 करोड़ में आरसीबी ने अपने खेमें में शामिल किया था. चौथे नंबर पर कप्तान रजत पाटीदार रहेंगे जो अपनी क्लास से मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं. हालांकि, पिछले सीजन में पाटीदार की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही थी.

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3 फिनिशर्स से कांपे विरोधी

एक दौर था जब आरसीबी का टॉप ऑर्डर बिखरने के बाद टीम मुश्किल में आ जाती थी, लेकिन अब सब बदल चुका है. टीम में 3 मेन फिनिशर्स अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा सकते हैं. पहले टिम डेविड हैं जो डेथ ओवर्स में 170-180 के स्ट्राइक रेट के आस-पास दिखते हैं. इसके बाद रोमारियो शेफर्ड हैं जिनका खौफ गेंदबाजों में रहता है. वह गेंद और बल्ले दोनों से विरोधियों को परखच्चे उड़ा सकते हैं. इसके अलावा जितेश शर्मा हैं जिन्होंने पिछले सीजन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर आरसीबी को कई मुकाबले जिताए थे. इस बार भी जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर की पहली पसंद होंगे.

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RCB की संभावित प्लेइंग-XI

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जैकब डफी, सुयश शर्मा (इम्पैक्ट प्लेयर).