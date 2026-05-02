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Hindi Newsक्रिकेट3 विदेशी खिलाड़ी.... जिन्होंने IPL में आकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ की बदतमीजी, खौल उठा फैंस का खून

3 विदेशी खिलाड़ी.... जिन्होंने IPL में आकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ की बदतमीजी, खौल उठा फैंस का खून

IPL दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, जिसमें दुनियाभर के क्रिकेटर्स खेलते हैं और खूब पैसा कमाते हैं. करोड़ों रुपये कमाकर तो कई विदेशी क्रिकेटर्स की जिंदगी ही बदल गई. 3 विदेशी क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिन्होंने IPL में आकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बदतमीजी की है. इन 3 विदेशी क्रिकेटर्स का बर्ताव देख भारतीय फैंस का भी खून खौल उठा. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 क्रिकेटर्स पर-

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 02, 2026, 01:57 PM IST
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3 विदेशी खिलाड़ी.... जिन्होंने IPL में आकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ की बदतमीजी, खौल उठा फैंस का खून

IPL दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, जिसमें दुनियाभर के क्रिकेटर्स खेलते हैं और खूब पैसा कमाते हैं. करोड़ों रुपये कमाकर तो कई विदेशी क्रिकेटर्स की जिंदगी ही बदल गई. 3 विदेशी क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिन्होंने IPL में आकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बदतमीजी की है. इन 3 विदेशी क्रिकेटर्स का बर्ताव देख भारतीय फैंस का भी खून खौल उठा. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 क्रिकेटर्स पर-

1. नवीन उल हक

IPL 2023 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के साथ बीच मैदान पर बदतमीजी की थी. 1 मई 2023 को खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को लखनऊ में 18 रनों से मात दे दी थी. मैच जीतने के बाद जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला रहे थे तो उस दौरान अफगानिस्तान के क्रिकेटर नवीन उल हक ने उनके साथ बदतमीजी की और हाथ मिलाने के दौरान विराट कोहली के हाथ को झटका भी मारा. यह सारा विवाद मैच के दौरान विराट कोहली और उनके बीच हुई तीखी नोकझोंक के कारण हुआ था.

2. काइल जैमीसन

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने 1 मई 2026 को राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी के साथ बदतमीजी की. यह घटना राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी के दूसरे ओवर में हुई, जब वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद, काइल जैमीसन उनके बहुत करीब आक्रामक तरीके से खड़े हो गए, जिससे बल्लेबाज की तरफ से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद काइल जैमीसन ने उनके बेहद करीब जाकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया.

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3. शेन वॉर्न

IPL 2008 सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) के तत्कालीन कप्तान शेन वॉर्न, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के उस समय के कप्तान सौरव गांगुली से भिड़ गए. मैच के दौरान सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे थे और राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ ने उन्हें कैच कर लिया. लेकिन, सौरव गांगुली ने अंपायरों से थर्ड अंपायर के पास जाने के लिए जिद की, जिससे राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान शेन वॉर्न नाराज हो गए. TV अंपायर के पास सौरव गांगुली के कैच का कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला दादा के हक में सुनाया. इससे शेन वॉर्न पूरी तरह से भड़क गए. इस घटना के बाद मैच खत्म होने पर शेन वॉर्न ने कुछ तीखी टिप्पणियां कीं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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