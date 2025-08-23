एशिया कप में बेंच गर्म करते रह जाएंगे टीम इंडिया के ये 3 धुरंधर, खेले बिना ही लौटेंगे भारत?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और अब टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बारी है. टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. उससे पहले प्लेइंग-11 को लेकर अभी से ही चर्चा जारी है. टीम में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिसने फैंस को मुश्किल में डाल दिया है. वह प्लेइंग-11 का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और कुछ ऐसी ही समस्या टीम मैनेजमेंट के सामने आने वाली है.

गिल-बुमराह की वापसी से उलझा मामला

भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है और 5 स्टैंडबाय के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं. शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद से मामला उलझ गया है. इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि कौन प्लेयर प्लेइंग-11 में शामिल होगा और कौन टूर्नामेंट के दौरान बेंच को गर्म करता ही दिखेगा. हम उन 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्हें शायद एशिया कप में मैदान पर उतरने का मौका न मिले...

1. हर्षित राणा

गेंदबाजी विभाग में काफी प्रतिस्पर्धा है. बुमराह पूरी तरह से फिट होकर टीम में लौट चुके हैं और वह भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करेंगे. अर्शदीप सिंह अपने बाएं हाथ के एंगल से गेंदबाजी में विविधता लाते हैं और टी20 क्रिकेट में भारत के टॉप बॉलर हैं. उन्होंने 99 विकेट भी लिए हैं. हार्दिक पंड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में अगर कोई चोट या अप्रत्याशित पिच की मांग न हो तो हर्षित राणा को शायद बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

2. संजू सैमसन

भारतीय टीम के सबसे अनलकी खिलाड़ी कहे जाने वाले संजू सैमसन को भी बेंच पर बैठा रहना पड़ सकता है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था. इस बार शुभमन गिल के आने से ओपनिंग में उनकी जगह पक्की नहीं है. फिनिशर की भूमिका में वह उतने कामयाब नहीं हुए हैं तो विकेटकीपर जितेश शर्मा को वहां मौका दिया जा सकता है. जितेश ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए आईपीएल 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया था. अब अगर किसी की फॉर्म में गिरावट आती है या कोई अनफिट होता है तभी सैमसन को खेलने का मौका मिल पाएगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने खुद कहा था कि सैमसन को शुभमन गिल की अनुपस्थिति में ओपनिंग का मौका मिला था. ऐसे में उन्हें इंतजार करना पड़ेगा.

3. कुलदीप यादव

भारतीय टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाजों में से एक कुलदीप यादव की भी जगह प्लेइंग-11 में मुश्किल से ही बन पाएगी. कुलदीप को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान ही बेंच पर बैठना पड़ा था. एशिया कप में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती का मुख्य दो स्पिनर के तौर पर खेलना तय है. गौतम गंभीर को ऐसे गेंदबाज पसंद हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. इसमें ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर फिट बैठते हैं. वह टीम में शामिल इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. सुंदर को गंभीर का पसंदीदा भी बताया जाता है. इंग्लैंड में उन्हें खूब मौके मिले और उन्होंने इसका फायदा उठाया. ऐसे में अगर टीम तीसरे स्पिनर के बारे में सोचती है तो सुंदर का पलड़ा कुलदीप पर भारी रहेगा.