एशिया कप में बेंच गर्म करते रह जाएंगे टीम इंडिया के ये 3 धुरंधर, खेले बिना ही लौटेंगे भारत?
Advertisement
trendingNow12893096
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप में बेंच गर्म करते रह जाएंगे टीम इंडिया के ये 3 धुरंधर, खेले बिना ही लौटेंगे भारत?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और अब टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बारी है. टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. उससे पहले प्लेइंग-11 को लेकर अभी से ही चर्चा जारी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप में बेंच गर्म करते रह जाएंगे टीम इंडिया के ये 3 धुरंधर, खेले बिना ही लौटेंगे भारत?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और अब टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बारी है. टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. उससे पहले प्लेइंग-11 को लेकर अभी से ही चर्चा जारी है. टीम में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिसने फैंस को मुश्किल में डाल दिया है. वह प्लेइंग-11 का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और कुछ ऐसी ही समस्या टीम मैनेजमेंट के सामने आने वाली है.

गिल-बुमराह की वापसी से उलझा मामला

भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है और 5 स्टैंडबाय के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं. शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद से मामला उलझ गया है. इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि कौन प्लेयर प्लेइंग-11 में शामिल होगा और कौन टूर्नामेंट के दौरान बेंच को गर्म करता ही दिखेगा. हम उन 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्हें शायद एशिया कप में मैदान पर उतरने का मौका न मिले...

Add Zee News as a Preferred Source

1. हर्षित राणा

गेंदबाजी विभाग में काफी प्रतिस्पर्धा है. बुमराह पूरी तरह से फिट होकर टीम में लौट चुके हैं और वह भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करेंगे. अर्शदीप सिंह अपने बाएं हाथ के एंगल से गेंदबाजी में विविधता लाते हैं और टी20 क्रिकेट में भारत के टॉप बॉलर हैं. उन्होंने 99 विकेट भी लिए हैं. हार्दिक पंड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में अगर कोई चोट या अप्रत्याशित पिच की मांग न हो तो हर्षित राणा को शायद बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा

2. संजू सैमसन

भारतीय टीम के सबसे अनलकी खिलाड़ी कहे जाने वाले संजू सैमसन को भी बेंच पर बैठा रहना पड़ सकता है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था. इस बार शुभमन गिल के आने से ओपनिंग में उनकी जगह पक्की नहीं है. फिनिशर की भूमिका में वह उतने कामयाब नहीं हुए हैं तो विकेटकीपर जितेश शर्मा को वहां मौका दिया जा सकता है. जितेश ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए आईपीएल 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया था. अब अगर किसी की फॉर्म में गिरावट आती है या कोई अनफिट होता है तभी सैमसन को खेलने का मौका मिल पाएगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने खुद कहा था कि सैमसन को शुभमन गिल की अनुपस्थिति में ओपनिंग का मौका मिला था. ऐसे में उन्हें इंतजार करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: भारत के वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर का बड़ा फैसला, अब दूसरे देश में जाकर खेलेगा क्रिकेट

3. कुलदीप यादव

भारतीय टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाजों में से एक कुलदीप यादव की भी जगह प्लेइंग-11 में मुश्किल से ही बन पाएगी. कुलदीप को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान ही बेंच पर बैठना पड़ा था. एशिया कप में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती का मुख्य दो स्पिनर के तौर पर खेलना तय है. गौतम गंभीर को ऐसे गेंदबाज पसंद हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. इसमें ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर फिट बैठते हैं. वह टीम में शामिल इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. सुंदर को गंभीर का पसंदीदा भी बताया जाता है. इंग्लैंड में उन्हें खूब मौके मिले और उन्होंने इसका फायदा उठाया. ऐसे में अगर टीम तीसरे स्पिनर के बारे में सोचती है तो सुंदर का पलड़ा कुलदीप पर भारी रहेगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia CupSanju SamsonHarshit ranaKuldeep Yadav

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;