2020 से आज तक.., 3 ऐसे भारतीय खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर काटेंगे गदर, देखें पूरी लिस्ट

19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज हो रहा है. दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने हैं.  मुकाबले की शुरुआत पर्थ क्रिकेट स्टेडियम से होगी. खास बात ये है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए 3 भारतीय खिलाड़ी आज भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:24 PM IST
19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज हो रहा है. दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने हैं.  मुकाबले की शुरुआत पर्थ क्रिकेट स्टेडियम से होगी. आगे के मैच एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे. दोनों देशों के बीच  हमेशा से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है. ऐसे में इस बार भी जबरदस्त टक्कर होने की कयास लगाई जा रही है. भारत के स्टार खिलाड़ियों की भी काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है. हालांकि, खास बात ये है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए 3 भारतीय खिलाड़ी आज भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं.

विराट कोहली

2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की अगुवाई भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली कर रहे थे, उस सीरीज के दौरान विराट ने कंगारुओं के खिलाफ खेले गए 3 मैचों में 173 रन बनाए थे.  वहीं, उनका 3 मैचों में 89 रनों का सर्वोच्च स्कोर रहा था.  विराट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा से ही शानदार रहा है. इस सीरीज में भी उनके  ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा विराट का क्या प्रदर्शन रहता है.

शुभमन गिल

साल 2020 में शुभमन गिल काफी युवा खिलाड़ी थे. वह टीम इंडिया के उभरते हुए बल्लेबाज थे. उस दौरे पर उन्हें मात्र 1 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए. वहीं, आज गिल भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं. इस बार वह टीम इंडिया के तरफ से बौतर कप्तान खेलने मैदान में उतरेंगे. ऐसे में सभी की नजरें उनके फॉर्म पर जरुर होंगी.

श्रेयस अय्यर

साल 2020 दौरे पर भारतीय टीम की हिस्सा रहे अय्यर ने 3 मैचों में मात्र 59 रन बनाए. उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन बीते कुछ सालों में अय्यर की बल्लेबाजी में काफी सुधार आया है. उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए जमकर रन बरसाए हैं. वह इस दौरे पर भारतीय टीम के उप कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए हैं. ऐसे में उनके ऊपर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट की नजरें होंगी. 

ये भी पढ़ें : रोहित बनाम हेड,  76 मैचों के बाद वनडे में कौन है सबसे ज्यादा विध्वंसक? दुनिया भर में पीटा है डंका

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

